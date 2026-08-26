Les frères Badel ripostent au RNI après les accusations de «débauchage»

La passe d’armes entre le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le Parti authenticité et modernité (PAM) gagne encore en intensité. Au lendemain d’un communiqué particulièrement virulent du bureau politique du RNI, qui a accusé le PAM de mener des opérations de «séduction» et de «pression» visant plusieurs de ses élus, les deux frères Othmane et Manal Badel, directement cités dans le texte, ont décidé de répondre publiquement.

Le RNI avait notamment reproché au PAM d’avoir attiré plusieurs responsables qui avaient été investis ou élus sous ses couleurs. Parmi les noms cités figurent Othmane Badel et Manal Badel, respectivement concernés par les circonscriptions de Settat et Berrechid. Le parti dirigé par Mohamed Chouki estime que la répétition de ces départs ne peut plus être considérée comme une succession de cas individuels et y voit une remise en cause des règles d’une compétition électorale loyale.

Dans sa réponse, Othmane Badel rejette implicitement l’idée d’un ralliement provoqué par une opération de débauchage. Candidat du PAM dans la circonscription de Settat, il affirme que son choix est le résultat d’une évolution politique mûrement réfléchie.

L’ancien président du conseil provincial de Berrechid reproche notamment au RNI de ne pas avoir entretenu, durant les cinq années de son mandat, un véritable dialogue avec lui. Selon lui, en dehors de quelques invitations à des rencontres publiques, le parti ne se serait pas donné la peine de maintenir un contact direct avec lui.

Plus frontal encore, Othmane Badel estime que le RNI, arrivé en tête des élections de 2021, n’a pas su conserver une partie de ses militants, élus et responsables politiques. Il attribue cette situation à ce qu’il décrit comme une méthode de gestion «verticale» et éloignée des bases.

À l’inverse, il dit avoir trouvé auprès du PAM une méthode de fonctionnement davantage conforme à ses convictions. Il va jusqu’à préciser que lui et son entourage avaient exprimé leur volonté de rejoindre le parti du Tracteur «depuis plus de deux ans», soit bien avant l’actuelle séquence électorale.

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Sa sœur, Manal Badel, adopte une ligne similaire. Candidate du PAM aux législatives dans la circonscription de Berrechid, elle affirme que son départ du RNI n’est ni le fruit d’une décision précipitée ni celui d’une réaction conjoncturelle.

Elle explique avoir progressivement changé de regard sur son ancienne formation, invoquant des «échecs» dans sa relation avec les électeurs et les élus ainsi qu’un fonctionnement qu’elle juge insuffisamment fondé sur la proximité et le contact permanent avec le terrain.

Le choix du PAM serait, selon elle, le résultat d’une réflexion engagée de longue date et renforcée par la confiance accordée à la direction collective du parti. Elle revendique, elle aussi, le droit de rejoindre la formation correspondant à ses convictions politiques et estime que les électeurs sont désormais peu sensibles aux «slogans consommés».

En guise de réponse au communiqué du RNI, Manal Badel conclut par une formule qui renvoie directement à la bataille électorale. Selon elle, les élections ne se gagnent pas à coups de communiqués, mais sur le terrain, à travers la capacité à répondre aux attentes des citoyens et à apporter des solutions à leurs problèmes.