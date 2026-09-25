Politique

Les États-Unis affirment leur engagement pour le développement de la région du Sahara sous la souveraineté du Maroc

Nasser Bourita recevant le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, mercredi 29 avril 2026 à Rabat.

Nasser Bourita recevant le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, mercredi 29 avril 2026 à Rabat.

Le secrétaire d’État adjoint américain, Christopher Landau, a affirmé, vendredi à New York, l’engagement des États-Unis pour le développement de la région du Sahara sous la souveraineté du Royaume du Maroc.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2026 à 19h30

«Nous avons réaffirmé l’amitié séculaire liant nos deux pays ainsi que notre vision commune pour le développement de la région du Sahara et pour une coopération renforcée sous la souveraineté du Maroc sur ce territoire», a déclaré le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau à la presse, à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 81ème session de l’Assemblée générale de l’ONU.

À cet égard, le haut responsable américain a souligné que les États-Unis ont «hâte d’oeuvrer avec le Maroc et les autres acteurs concernés en vue de résoudre ce conflit une fois pour toutes». Déplorant que ce différend régional perdure depuis plus de 50 ans, il a souligné que «ce statu quo ne peut être maintenu».

Il a également indiqué avoir réaffirmé, lors de cette entrevue, que «la grande amitié de longue date» liant Rabat et Washington «va se poursuivre à l’avenir», se félicitant du fait que les relations entre les États-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc sont à «leur meilleur niveau de tous les temps».

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2026 à 19h30
#États-Unis#Sahara

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