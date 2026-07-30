Législatives 2026: Noureddine Médiane renonce officiellement à briguer un nouveau mandat

Noureddine Médiane, figure du Parti de l’Istiqlal dans la province d’Al Hoceïma, ne sera pas candidat aux élections législatives de 2026. L’ancien président du groupe istiqlalien à la Chambre des représentants a officiellement renoncé à briguer un nouveau mandat parlementaire, une décision désormais entérinée par sa formation politique.

Jusqu’à présent, les difficultés judiciaires de Noureddine Médiane laissaient présager son retrait de la course électorale. Le Parti de l’Istiqlal confirme désormais cette décision en indiquant que son responsable à Al Hoceïma a choisi de se retirer de la vie électorale et de «contribuer à la recherche d’un autre candidat» appelé à porter les couleurs du parti dans cette circonscription.

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Membre du Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal, l’instance dirigeante de la formation, Noureddine Médiane a longtemps compté parmi les principales figures du parti à la Chambre des représentants.

Pour rappel, il avait suspendu, puis quitté, la présidence du groupe istiqlalien à la Chambre des représentants en mars 2024, à la suite de l’ouverture d’une procédure judiciaire. En décembre 2025, il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme dans le cadre d’une affaire de diffamation l’opposant à sa collègue de parti, Rafia El Mansouri.