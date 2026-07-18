Politique

La Cour constitutionnelle acte la démission du député istiqlalien Abdelmajid Fassi Fihri

Abdelmajid Fassi Fihri.

La Cour constitutionnelle a acté la démission de deux députés, l’Istiqlalien Abdelmajid Fassi Fihri, récemment nommé membre de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité, et Hassan Hatimi, du PAM.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 18/07/2026 à 15h35

La Cour constitutionnelle vient d’acter la démission de deux députés, dont celle de l’Istiqlalien Abdelmajid Fassi Fihri, récemment nommé membre de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE), a-t-on appris de source informée.

La Cour a acté le départ de ces deux élus, notamment celui de Hassan Hatimi (PAM), après avoir été informée par écrit par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Il faut noter qu’Abdelmajid Fassi Fihri, fils de l’ancien Premier ministre Abbas El Fassi, est vice-président de la Chambre des représentants et membre du bureau exécutif du parti de la Balance. Élu député en 2016 dans l’une des circonscriptions de Fès, il y a été réélu en 2021. Durant sa carrière parlementaire, il s’est notamment illustré dans le domaine de la diplomatie parallèle, en tant que membre de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Il est lauréat de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane.

Pour rappel, l’ANRE (Autorité nationale de régulation de l’électricité), dont il devient membre, est l’institution publique indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché libre de l’électricité. Elle garantit l’accès équitable aux réseaux de transport et de distribution, et fixe les tarifs d’utilisation de ces réseaux.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 18/07/2026 à 15h35
#Istiqlal#députés#cour constitutionnelle

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