Législatives 2026: haute tension électorale à Laâyoune

À l’approche du scrutin du 23 septembre 2026 pour le renouvellement des membres de la première chambre du Parlement, la scène politique s’anime dans la circonscription électorale de Laâyoune où la bataille électorale s’annonce particulièrement disputée.

Dans cette circonscription électorale locale, capitale de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, et où le taux de participation est particulièrement élevé, plusieurs listes entrent en compétition pour remporter l’un des trois sièges réservés à la ville au Parlement.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui se penche sur cette circonscription dans son édition du week-end des 5 et 6 septembre, «Hamdi Ould Errachid, membre du comité exécutif de l’Istiqlal, président du conseil municipal de la ville et membre du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, part favori pour préserver son siège au Parlement avec un score électoral élevé».

En 2021, rappelle le quotidien, «la liste conduite par Hamdi Ould Errachid, sous les couleurs de l’Istiqlal, était arrivée en tête avec 47.548 voix, suivie par celle de Mohamed Salem Joumani du PAM qui avait recueilli 17.675 voix et par celle chapeautée par Mohammed Ayache au nom du RNI, qui avait obtenu 8198 voix».

Les trois candidats, poursuit le quotidien, seraient donc déterminés à préserver leur siège au parlement ; mais la situation serait différente, surtout pour les listes arrivées en deuxième et troisième positions, car un autre candidat, Hassan Derham, est entré en compétition pour l’un des trois sièges.

«Après avoir quitté l’USFP par le passé et connu un passage au RNI qu’il avait représenté aux élections du conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, il a fait son retour sur la scène politique en 2026 en rejoignant le PPS pour se porter candidat à Laâyoune en vue de récupérer son siège qu’il avait perdu en 2016», écrit le quotidien.

Dans cette course pour les trois sièges réservés à la circonscription de Laâyoune, «le PJD est également présent sur le terrain afin de récupérer son siège, qu’il avait remporté en 2011 et en 2016, respectivement par Mohamed Salem Lakhal et Ibrahim Daaif».

La liste du PJD sera conduite par son coordinateur régional, Ddaï Biboute. L’USFP est également entré en course avec Mouloud El Kirâa, qui chapeautera la liste de la Rose dans cette circonscription électorale.