Le Suriname réaffirme à Rabat son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et signe une feuille de route 2026-2028

La République du Suriname, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Melvin Bouva, a réaffirmé, ce jeudi 15 janvier à Rabat, son soutien constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc ainsi qu’à la marocanité de ses provinces sahariennes.

En visite officielle pour la première fois au Maroc, le chef de la diplomatie surinamaise a salué l’adoption, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l’ONU, laquelle consacre l’initiative marocaine d’autonomie, sous souveraineté nationale, comme l’unique solution réaliste et crédible en vue d’un règlement définitif du différend régional.

Melvin Bouva a, à cette occasion, rappelé l’ouverture par son pays d’un consulat général à Dakhla en mai 2022, un acte politique fort traduisant le soutien explicite du Suriname à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, tout en contribuant au renforcement des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays.

Dans le prolongement de cette dynamique, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue surinamais ont procédé, ce jeudi au siège du ministère, à la signature d’une feuille de route de coopération bilatérale couvrant la période 2026-2028, ainsi que d’un accord spécifique portant sur les énergies renouvelables.

Le chef de la diplomatie surinamaise a exprimé, à cette occasion, le souhait d’ériger les relations entre Rabat et Paramaribo en un partenariat stratégique structurant, ouvrant notamment au Maroc une passerelle renforcée vers l’espace caribéen. Il a également appelé à l’intensification de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs clés, notamment l’agriculture, le tourisme, la défense et l’éducation.

Enfin, Melvin Bouva a souligné l’importance d’une collaboration accrue en matière de lutte contre le changement climatique, un enjeu prioritaire pour son pays, insistant sur la nécessité de mutualiser les expertises et les initiatives face aux défis environnementaux globaux.