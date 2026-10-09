Le roi Mohammed VI: la fierté nationale, un sentiment qui «ne fait que croître et s’enraciner davantage»

Dans son discours adressé à l’occasion de l’ouverture du Parlement, le roi Mohammed VI a présenté le Maroc comme «l’une des nations les plus prestigieuses et les plus anciennement constituées du monde» qui «prospère sous la houlette de l’une des plus anciennes monarchies de l’histoire».

Le Souverain estime que les Marocains ont de bonnes raisons de se sentir fiers, mettant en avant «l’authenticité de notre identité religieuse, ainsi que de la singulière richesse de leur civilisation aux affluents divers et multiples».

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Le Roi cite les acquis politiques et diplomatiques du Maroc. «Nous avons aussi de quoi être fiers, au vu de nos acquis politiques et diplomatiques, des progrès économiques et sociaux et des niveaux de développement qui ont changé la physionomie du Maroc».

Pour le Souverain, «la fierté nationale, ici, n’est pas une forme de vanité, ni l’expression d’une autosatisfaction. Elle est plutôt le catalyseur qui transforme l’appartenance en responsabilité, l’assurance en devoir national».