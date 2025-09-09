Politique

Le partenariat stratégique approfondi au menu d’un entretien téléphonique entre Nasser Bourita et son homologue russe

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue russe, Sergueï Lavrov, le 20 décembre 2023 à Marrakech.

Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont tenu un entretien téléphonique ce mardi 9 septembre. Les discussions ont porté sur la consolidation du dialogue politique, le suivi du partenariat stratégique approfondi conclu en 2016, ainsi que sur des questions régionales et internationales.

Par La Rédaction
Le 09/09/2025 à 18h36

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu ce mardi avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Au menu: la poursuite du dialogue politique entre Rabat et Moscou et la volonté d’approfondir leurs relations bilatérales.

Les deux ministres se sont félicités des progrès réalisés dans les relations maroco-russes, impulsées par le roi Mohammed VI et le président Vladimir Poutine. Ils ont réaffirmé leur engagement à consolider ces acquis et à élargir la coopération à de nouveaux domaines, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le partenariat stratégique approfondi, signé lors de la visite royale à Moscou en 2016, a servi de fil conducteur aux échanges entre les deux ministres. Bourita et Lavrov ont souligné la nécessité de poursuivre et de renforcer ce cadre de coopération, qui constitue une étape clé dans le rapprochement entre les deux pays.

Les discussions ont également porté sur les prochaines échéances bilatérales, notamment les préparatifs de la VIIIème commission mixte maroco-russe, appelée à tracer de nouvelles perspectives de collaboration.

Les deux chefs de diplomatie ont échangé également sur des dossiers régionaux et internationaux, convenant de maintenir un dialogue régulier et constructif, fondé sur le respect mutuel.

Par La Rédaction
Le 09/09/2025 à 18h36
#Russie#Maroc#partenariat#Diplomatie#Poutine#Roi Mohammed VI#Nasser Bourita#Sergueï Lavrov#Relations bilatérales

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Russie: entretiens à Moscou sur des questions d’actualité à l’ordre du jour du CS de l’ONU

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Russie: les partenariats stratégiques se renforcent

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

65ème anniversaire des relations diplomatiques Maroc-Russie: échange de messages entre Nasser Bourita et Segueï Lavrov

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Russie: l’ambassadeur du Royaume à Moscou reçu par le vice-ministre de la diplomatie russe

Articles les plus lus

1
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
2
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
3
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
4
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
5
Tribune. L’Écho d’Oran est-il nul, malveillant ou les deux?
6
Sans famille
7
Le rêve français du régime d’Alger
8
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
Revues de presse

Voir plus