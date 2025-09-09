Le partenariat stratégique approfondi au menu d’un entretien téléphonique entre Nasser Bourita et son homologue russe

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue russe, Sergueï Lavrov, le 20 décembre 2023 à Marrakech.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu ce mardi avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Au menu: la poursuite du dialogue politique entre Rabat et Moscou et la volonté d’approfondir leurs relations bilatérales.

Les deux ministres se sont félicités des progrès réalisés dans les relations maroco-russes, impulsées par le roi Mohammed VI et le président Vladimir Poutine. Ils ont réaffirmé leur engagement à consolider ces acquis et à élargir la coopération à de nouveaux domaines, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le partenariat stratégique approfondi, signé lors de la visite royale à Moscou en 2016, a servi de fil conducteur aux échanges entre les deux ministres. Bourita et Lavrov ont souligné la nécessité de poursuivre et de renforcer ce cadre de coopération, qui constitue une étape clé dans le rapprochement entre les deux pays.

Les discussions ont également porté sur les prochaines échéances bilatérales, notamment les préparatifs de la VIIIème commission mixte maroco-russe, appelée à tracer de nouvelles perspectives de collaboration.

Les deux chefs de diplomatie ont échangé également sur des dossiers régionaux et internationaux, convenant de maintenir un dialogue régulier et constructif, fondé sur le respect mutuel.