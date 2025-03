Le Maroc abritera la 58ème session de la CEA et de la Conférence des ministres africains des Finances

La 57ème session de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, se tient à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 12 au 18 mars 2025.

Cette annonce a été faite ce vendredi 14 mars lors de la session des experts de la 57ème session de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, qui se tient à Addis-Abeba du 12 au 18 mars courant.

À cette occasion, le choix du Royaume pour abriter cette importante Conférence a été adopté à l’unanimité, témoignant ainsi de la confiance renouvelée en l’expertise et l’engagement du Maroc dans l’organisation d’événements d’envergure continentale, et reflétant l’engagement du Maroc en faveur du renforcement de la coopération africaine et du développement économique et social du continent.

La 58ème session de la CEA, dont la tenue est prévue en mars 2026, sera placée sous le thème «La croissance par l’innovation: exploiter les données et les technologies de pointe au service de la transformation économique de l’Afrique». En l’accueillant, le Maroc réitère sa volonté de contribuer activement aux efforts visant à promouvoir une croissance inclusive et durable en Afrique, mettant à profit son expérience et ses capacités organisationnelles au service du continent.

Pour rappel, le mercredi 12 mars à Addis-Abeba, en Éthiopie, le Maroc a été élu à l’unanimité à la présidence de la 57ème session de la CEA et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique. Une élection qui témoigne de la confiance des États membres dans le leadership du Royaume et dans son engagement en faveur d’une gouvernance économique africaine dynamique et inclusive.