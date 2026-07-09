Le gouvernement reporte la réforme des retraites à la prochaine législature

Le gouvernement a officiellement acté le report de la délicate réforme des régimes de retraite à la prochaine législature, mettant ainsi un terme aux espoirs de voir ce chantier stratégique aboutir sous le mandat actuel. Cette décision découle des obstacles majeurs rencontrés par l’exécutif, confronté à la difficulté de trouver un terrain d’entente avec les centrales syndicales ainsi qu’à la nature hautement complexe des aspects financiers et sociaux de ce dossier, indique le quotidien Al Akhbar de ce vendredi 10 juillet.

Lors d’une séance de questions orales à la Chambre des conseillers, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a rappelé que l’avenir des caisses de retraite est une préoccupation majeure pour l’ensemble des citoyens. Elle a insisté sur le fait que la pérennité de ces structures ne pourra plus être assurée sans l’introduction d’une réforme, qu’elle soit globale ou progressive, indispensable pour permettre aux caisses d’honorer leurs engagements financiers à long terme envers les cotisants et les retraités.

La ministre a attribué la lenteur du processus à la sensibilité extrême et aux ramifications multiples du dossier, lequel exige un consensus élargi entre toutes les parties prenantes. Preuve de ce coup d’arrêt, la commission technique chargée de plancher sur cette réforme a tenu lundi dernier sa toute dernière réunion dans le cadre de l’actuel mandat gouvernemental. Face à ce constat, la ministre a admis que l’exécutif actuel ne parviendra pas à clore ce dossier avant la fin de son exercice, transmettant ainsi la responsabilité au futur gouvernement qui devra relancer le processus de concertation avec les partenaires économiques et sociaux, écrit Al Akhbar.

Selon Nadia Fettah Alaoui, ce grand chantier dépasse le simple cadre de l’action gouvernementale ou parlementaire pour devenir un enjeu de société global, en raison de son impact direct sur les salariés, les retraités actuels et les générations futures. Elle estime que la responsabilité politique et sociale impose de sceller un accord collectif sur la nature même de la refonte, qu’elle s’articule autour d’ajustements partiels ou d’une refonte systémique, le tout encadré par un calendrier précis et consensuel. Auparavant, le Chef du gouvernement avait choisi d’intégrer la réforme des retraites au cœur du dialogue avec les syndicats afin d’élaborer une vision commune bénéficiant du plus large soutien possible. Cependant, ces négociations n’ont pas permis d’aboutir à un accord final. Des divergences profondes persistent sur plusieurs points névralgiques, notamment le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, la révision à la hausse des taux de cotisation, et les mécanismes nécessaires pour redresser durablement l’équilibre financier des caisses.

Considérée comme l’un des chantiers sociaux les plus épineux de ces dernières années, la réforme des retraites reste suspendue à des alertes récurrentes concernant la viabilité financière de certains fonds. L’urgence commande de déployer des mesures structurelles capables de garantir leur viabilité à moyen et long termes, tout en veillant scrupuleusement à préserver les acquis sociaux des affiliés. Ce choix du report renvoie la responsabilité à la future équipe gouvernementale, qui héritera d’un dossier brûlant au cœur duquel il faudra habilement concilier les impératifs de la rigueur budgétaire et les attentes de justice sociale.