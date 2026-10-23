Politique

Le dahir de nomination du gouvernement El Mansouri publié au Bulletin officiel

Le roi Mohammed VI entouré des membres du nouveau gouvernement dirigé par Fatima-Ezzahra El Mansouri, lors de la cérémonie de nomination au Palais royal de Rabat, vendredi 16 octobre 2026.

La nomination du gouvernement El Mansouri est désormais consacrée par dahir royal, publié au dernier numéro du Bulletin officiel.

Par La Rédaction
Le 23/10/2026 à 11h55

Le Bulletin officiel daté du 22 octobre publie le dahir royal n°1.26.91 portant nomination des membres du gouvernement dirigé par Fatima Ezzahra El Mansouri.

Le texte se fonde sur l’article 47 de la Constitution et sur le dahir n°1.26.76 du 1er octobre, par lequel Fatima Ezzahra El Mansouri a été nommée cheffe du gouvernement.

Le même numéro publie le dahir royal qui décharge Madiha Khayr de ses fonctions de ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, à compter du 18 octobre.

Par La Rédaction
Le 23/10/2026 à 11h55
#Gouvernement#Dahir royal#Fatima Zahra El Mansouri#Madiha Khayr

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