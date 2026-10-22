Fatima Ezzahra El Mansouri monte au front et défend les choix de son gouvernement

L’intervention de Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement et figure centrale de la majorité, devant la Chambre des conseillers, a marqué un tournant politique majeur. Faisant preuve d’une aisance remarquable et d’une cohésion sans faille avec l’exécutif, elle a affronté avec fermeté et détermination les vives attaques des parlementaires de l’opposition. Loin de se dérober, elle s’est attachée à défendre les arbitrages politiques majeurs de sa coalition tout en recadrant les débats avec autorité et sens de la réplique. Cette prestation a permis de rassurer l’opinion sur la solidité du bloc gouvernemental face à une assemblée particulièrement exigeante, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 23 octobre.

Au centre de son argumentaire, la cheffe de l’exécutif a tenu à lever tout malentendu concernant la véritable nature de la déclaration gouvernementale. Elle a rejeté l’idée d’un simple catalogue de promesses ou de vœux pieux, affirmant que le programme s’appuie sur une feuille de route concrète, soutenue par des chiffrages précis, des financements sécurisés et des mesures opérationnelles réalistes. Réfutant la précipitation demandée par certains députés, elle a insisté sur le fait que la rigueur méthodologique et la planification stratégique restent les seules garanties pour transformer ces engagements en résultats palpables sur le terrain économique et social.

Revenant sur les contestations liées à la rapidité de formulation du programme et aux procédures administratives, El Mansouri a rappelé que la constitution d’une équipe gouvernementale performante exige du temps et un contrôle minutieux. Elle a défendu le principe d’évaluation constante des compétences, expliquant que les opérations d’audit, de vérification ou d’ajustement ne traduisent nullement un manque de vision ou une hésitation. Pour la cheffe du gouvernement, ces mécanismes de contrôle et d’intégrité sont essentiels pour prémunir l’État contre toute défaillance et garantir une gouvernance irréprochable au service des intérêts supérieurs de la nation, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Sur le terrain socio-économique et sectoriel, l’exposé s’est concentré sur la relance de la dynamique industrielle, l’attractivité des investissements et l’amélioration du climat des affaires. Face aux interrogations relatives aux secteurs clés tels que l’agriculture, le commerce ou le développement rural, la ministre a détaillé les réformes engagées pour corriger les dysfonctionnements passés et stimuler la création d’emplois. Elle a réaffirmé la détermination du gouvernement à maintenir un équilibre budgétaire rigoureux tout en veillant à la justice spatiale et à l’équité de la distribution des ressources à travers les différentes régions du Royaume.

L’intervention a également accordé une place primordiale à l’émancipation des femmes et à leur représentativité dans la vie publique et politique. Fatima Ezzahra El Mansouri a exprimé sa fierté devant l’accession de figures féminines à la tête de départements ministériels hautement stratégiques, y voyant une concrétisation directe des principes constitutionnels et de la vision royale. Elle a souligné que la présence accrue des femmes aux postes de prise de décision constitue une avancée démocratique irréversible et un levier essentiel pour instaurer une véritable égalité des chances au sein de la société, lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia.

En conclusion de cette séance parlementaire particulièrement dense, la cheffe du gouvernement a su imposer son style fondé sur la franchise, la pédagogie et le sens des responsabilités. En répondant point par point aux critiques sans céder aux polémiques de circonstance, elle a réaffirmé la capacité du gouvernement à assumer pleinement ses choix. Cette prestation consolide sa position de leader politique de premier plan, capable d’instaurer un dialogue exigeant mais constructif avec le Parlement tout en traçant une trajectoire claire pour la conduite des affaires publiques.