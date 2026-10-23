Fatima-Ezzahra El Mansouri obtient l’investiture lors d’une séance houleuse entre le PAM et le PJD

Fatima-Ezzahra El Mansouri a obtenu l'investiture des députés lors d'une séance houleuse, marquée par des tensions entre le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de la justice et du développement (PJD). (PHOTOS YASSINE MANNAN/LE360)

Le clash qui a duré environ une heure et demie mercredi soir a commencé quand la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a sorti l’artillerie lourde contre le PJD, accusé de populisme et de surenchère, ainsi que de propagande liée à la religion, alors qu’on s’attendait entre la cheffe du gouvernement et le PJD à un échange proprement lié au programme gouvernemental.

«Les Marocains sont tous des musulmans, ils n’ont pas besoin de quelqu’un pour leur apprendre l’islam», a-t-elle déclaré avant de critiquer le parti de la Lampe sur sa conception du rôle de la femme. «Vous avez comparé la femme à un lustre dans la maison, c’est-à-dire à un objet».

La tension est ensuite montée d’un cran supplémentaire quand la coordinatrice du PAM et cheffe du gouvernement a recadré le chef du groupe parlementaire du RNI lorsque celui-ci a refusé d’accepter le mot de rupture avec le précédent gouvernement, arguant que «vous avez siégé à nos côtés et n’avez jamais évoqué un seul instant les aspects négatifs de notre politique».

Le brouhaha s’est intensifié au moment où le chef du groupe du PAM à la Chambre des représentants, Hicham Sibari, a asséné verbalement de terribles coups en hurlant que le PJD serait impliqué dans une affaire de trafic de drogue à Safi: «Vous dites que vous avez sauvé le Maroc en refusant de manifester le 20 février, mais c’est archi faux car une partie de vos dirigeants ont participé à l’époque aux différentes manifestations».

Dans cet échange tumultueux qui a précédé le vote du programme et de l’investiture, le président de la Chambre a eu du mal à calmer les esprits, surtout quand le PJD a accusé d’une part Fatima-Ezzahra El Mansouri d’avoir été impliquée dans une affaire de revente de foncier à la commune de Marrakech, et d’autre part le PAM dans un dossier de drogue dans lequel auraient été associés certains de ses militants à Oujda.

Enfin, les votes en faveur du programme gouvernemental ont recueilli 204 voix favorables, celles du PAM, de l’Istiqlal, de l’USFP et du PPS. Les 127 voix contre proviennent du RNI, du MP et de l’Alliance de gauche.