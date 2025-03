Le conseiller du président palestinien salue le soutien constant du roi Mohammed VI à la cause palestinienne

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et le Juge en chef et conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mahmoud Al Habbash, à Rabat le 13 mars 2025. (Y.Mannan/Le360)

«Nous sommes accueillis en tant qu’invités de Sa Majesté le roi Mohammed VI du Royaume du Maroc et du peuple marocain, ainsi que de mon frère, le ministre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères», a déclaré à sa sortie de l’audience, Mahmoud Al Habash, Juge en chef et conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques.

Cet envoyé spécial a ajouté que les discussions ont porté sur «la question centrale qui préoccupe aujourd’hui la nation arabe et islamique et qui concerne le peuple marocain et le Royaume du Maroc et avant tout Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui considère cette question comme sa priorité nationale». Et de préciser qu’il s’agit de la cause du peuple palestinien. Le Souverain, a-t-il dit, «œuvre pour soutenir la cause de Qods al-sharif que ce soit sur le plan religieux, politique ou humanitaire», sachant que le Roi préside le Comité Al Qods qui met en œuvre des programmes d’aide humanitaire à Jérusalem et dans l’ensemble du territoire palestinien.

Le conseiller du président Mahmoud Abbas a précisé avoir «discuté des derniers développements de la situation actuelle en Palestine dans un contexte de poursuite de l’agression israélienne, ainsi que des efforts arabes et internationaux déployés pour mettre fin à cette situation sur la base de la légitimité internationale et du droit international».

Ces efforts, selon lui, «visent à garantir la réalisation d’une paix juste et globale dans laquelle tous les pays de la région et tous les peuples de la région vivront dans la sécurité, la paix et la stabilité». Avant de conclure, l’émissaire a souligné que le président Mahmoud Abbas et le peuple palestinien «sont fiers de Sa Majesté le Roi et de ses positions, ainsi que des relations fraternelles entre le Royaume du Maroc et l’État de Palestine, et entre le peuple marocain et le peuple palestinien». «Nous sommes confiants que ces relations fraternelles continueront et se renforceront de plus en plus (…) pour servir la cause palestinienne et les causes arabes», a-t-il conclu.