Le 19ᵉ Congrès mondial de l’eau placé sous le thème de l’innovation et de l’adaptation

À l’heure où le stress hydrique s’impose comme l’un des défis majeurs du 21ème siècle, Marrakech s’apprête à accueillir, du 1er au 5 décembre, un conclave mondial dédié à l’innovation et à l’adaptation en matière de gestion de l’eau. Ministres, experts et organisations internationales convergeront vers le Maroc pour tracer de nouvelles voies face aux bouleversements climatiques.

Cet important événement est organisé par le Maroc afin d’échanger des idées et des expériences dans le but de mieux gérer et de mieux préserver l’eau, cette ressource naturelle vitale. Lors d’une conférence de presse tenue à Rabat, le secrétaire général du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelfettah Sahib, accompagné de Salaheddine Dahbi, directeur de l’hydraulique au même ministère, a souligné que le congrès sera un rendez-vous planétaire réunissant notamment des ministres africains ainsi que des représentants d’organisations et d’institutions internationales pour discuter de la problématique de l’eau et des moyens d’y remédier.

Il a précisé que l’Afrique et la coopération internationale avec le continent occuperont une place importante dans cette rencontre de haut niveau. Le Maroc y sera représenté par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, dont l’allocution portera sur les divers chantiers que le Royaume met en œuvre pour lutter contre le stress hydrique et la sécheresse.

Plusieurs tables rondes aux thématiques diverses seront organisées à cette occasion, en parallèle avec des rencontres bilatérales public/privé ainsi que des expositions. Coorganisé par l’Association internationale des ressources en eau (IWRA) et le ministère de l’Équipement et de l’Eau du Maroc, l’événement se tiendra à Marrakech sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, «pour explorer des solutions novatrices face aux défis croissants du changement climatique et de la gestion des ressources hydriques», selon les organisateurs.

Le congrès sera également marqué par la conclusion d’une série d’accords de coopération entre gouvernements et organisations mondiales, ainsi que par la présentation de recherches innovantes destinées à renforcer la coopération internationale en matière de gouvernance de l’eau. L’accent sera mis sur la résilience, la durabilité et l’adaptation aux risques hydriques, en réponse aux défis liés au changement climatique, à la gestion des eaux transfrontalières et à la sécurité hydrique.

En rassemblant experts et décideurs autour d’une même table, Marrakech ambitionne de devenir, le temps d’une semaine, la capitale mondiale de l’intelligence hydrique. Un rendez-vous crucial pour penser la résilience d’un monde où l’eau n’est plus une évidence, mais un défi commun.