Ressources en eau: le bassin de la Moulouya en nette amélioration, des projets structurants dans le pipe

Cette année 2025 a connu une amélioration notable des ressources en eau dans le bassin hydraulique de la Moulouya, qui ont atteint 117% par rapport à l’année précédente, grâce aux importantes précipitations enregistrées cette saison.

Mustapha Bouazza, secrétaire général de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya, a indiqué, dans une déclaration pour Le360, que cette amélioration a permis la mise en œuvre du programme d’irrigation des périmètres agricoles de différentes tailles, avec l’affectation de plus de 80% des ressources en eau aux terres agricoles, conformément aux hautes orientations royales.

«Malgré l’amélioration enregistrée, les barrages continuent de faire face à de grands défis liés à l’évaporation et aux infiltrations, ce qui a entraîné une baisse de leur capacité de stockage. Les données actuelles révèlent que le taux global de remplissage des barrages est de 35%. Ce stock se répartit entre le barrage Hassan II, avec un taux de remplissage de 17% — un niveau qui demeure structurellement faible —, le barrage Oued Za, dont le taux de remplissage atteint 78%, et enfin le barrage Mohammed V, le plus grand de la région orientale, qui n’affiche que 15% de remplissage» a-t-il précisé.

Pour faire face aux effets du stress hydrique sur les populations et les activités économiques, les autorités gouvernementales et les établissements publics ont lancé plusieurs projets d’urgence et d’envergure. Il s’agit notamment du projet de surélévation du barrage Mohammed V, qui devrait porter sa capacité de stockage à environ un milliard de mètres cubes, du barrage Targuim Tadi dans la province de Guercif, avec une capacité de 297 millions de m³, ainsi que du barrage Beni Aziman dans la province de Driouch, dont la capacité est estimée à 44 millions de m³.

Le secrétaire général de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya signale que ces projets structurants devraient renforcer considérablement les infrastructures hydrauliques, la capacité globale de stockage devant passer d’environ 800 millions de m³ actuellement à plus de 1,9 milliard de m³.