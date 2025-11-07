La gouvernance locale appelée à se référer aux données du HCP

Pour préparer les nouveaux programmes de développement territorial, les gouverneurs ont demandé aux présidents de commune de mettre à jour les statistiques locales, en insistant particulièrement sur les données relatives au chômage, rapporte Assabah dans son édition du week-end des 8 et 9 novembre

Par conséquent, les données concernant cette problématique doivent être tirées du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH), réalisé par le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

D’ailleurs, fait remarquer le quotidien, les services de l’Intérieur auraient constaté que certaines communes exploitent des études fournies par des bureaux sans aucune mise à jour. Ce qui pourrait impacter l’orientation des politiques de la nouvelle génération de programmes de développement territorial.

Dans cette optique, rappelle Assabah, il a été procédé à la création d’un Fonds pour le développement territorial intégré pour remplacer le Fonds de développement rural et des zones de montagne. Ce nouveau Fonds sera doté d’un budget de cinq milliards de dirhams en 2026 et 15 milliards de dirhams en 2027 pour renforcer le développement territorial et réduire les disparités.

Dans son discours adressé au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la 11ème législature, le roi Mohammed VI a mis l’accent sur la justice sociale et le développement des zones vulnérables.

À ce propos, le souverain a appelé le gouvernement à «accorder un intérêt particulier aux régions en situation de très grande précarité, notamment les zones montagneuses et les oasis, en tenant compte de leurs spécificités et de la nature de leurs besoins».

De même, rappelle le quotidien, le Roi a également appelé à «mener avec sérieux l’opérationnalisation optimale des leviers de développement durable du littoral national, y compris la loi relative au littoral et le Plan national du littoral».