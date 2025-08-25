Gouvernance locale: l’Intérieur traque les conventions de la rente

Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables via le portail électronique de la commande publique, communément appelés marchés de gré à gré, et qui constituaient une dérogation à la réglementation en vigueur, seraient en passe de devenir aujourd’hui la règle au niveau de certaines collectivités territoriales. «En effet, leur cercle s’élargit de plus en plus pour s’apparenter à la rente», fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition du mardi 26 août.

C’est ce qu’auraient relevé des rapports établis par des commissions d’audit interne dans certaines collectivités territoriales, expliquent les sources du quotidien.

Et de préciser que dans ces cas, des collectivités locales ou régionales contournent les lois en vigueur en optant pour des conventions tripartites avec le bénéficiaire du marché et un département gouvernemental pour donner un aspect juridique à la transaction et dissimuler par ailleurs les questions de clientélisme et de népotisme.

Ainsi, indique le quotidien, des associations, des centres d’études et d’autres organisations avaient tiré profit des deniers publics, à coup de plusieurs millions de dirhams, sans que ces instances n’aient été reconnues d’utilité publique.

Pour lutter contre ces pratiques frauduleuses, les sources du quotidien soulignent que les collectivités locales devraient être armées par les principes de bonne gouvernance, d’engagement, de suivi, d’évaluation et de reddition des comptes, pour veiller à ce que les conventions conclues avec la société civile soient basées sur la transparence et le respect des lois en vigueur, afin de protéger les deniers publics et de renforcer la confiance entre les citoyens, le tissu associatif et les communes.