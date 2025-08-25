Politique

Gouvernance locale: l’Intérieur traque les conventions de la rente

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur.

Revue de presseLa pratique du marché de gré à gré, qui était une exception, est en passe de devenir la règle au niveau de certaines collectivités territoriales. De même, l’option de conventions tripartites serait suivie dans certains cas pour contourner les lois en vigueur. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 25/08/2025 à 20h39

Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables via le portail électronique de la commande publique, communément appelés marchés de gré à gré, et qui constituaient une dérogation à la réglementation en vigueur, seraient en passe de devenir aujourd’hui la règle au niveau de certaines collectivités territoriales. «En effet, leur cercle s’élargit de plus en plus pour s’apparenter à la rente», fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition du mardi 26 août.

C’est ce qu’auraient relevé des rapports établis par des commissions d’audit interne dans certaines collectivités territoriales, expliquent les sources du quotidien.

Et de préciser que dans ces cas, des collectivités locales ou régionales contournent les lois en vigueur en optant pour des conventions tripartites avec le bénéficiaire du marché et un département gouvernemental pour donner un aspect juridique à la transaction et dissimuler par ailleurs les questions de clientélisme et de népotisme.

Ainsi, indique le quotidien, des associations, des centres d’études et d’autres organisations avaient tiré profit des deniers publics, à coup de plusieurs millions de dirhams, sans que ces instances n’aient été reconnues d’utilité publique.

Pour lutter contre ces pratiques frauduleuses, les sources du quotidien soulignent que les collectivités locales devraient être armées par les principes de bonne gouvernance, d’engagement, de suivi, d’évaluation et de reddition des comptes, pour veiller à ce que les conventions conclues avec la société civile soient basées sur la transparence et le respect des lois en vigueur, afin de protéger les deniers publics et de renforcer la confiance entre les citoyens, le tissu associatif et les communes.

Par La Rédaction
Le 25/08/2025 à 20h39

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mouvement de solidarité suite au séisme: le ministère de l’Intérieur traque des tentatives de récupération politique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Générosité publique: l’Intérieur traque les professionnels du «panier du Ramadan»

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Spoliation des biens communaux: le ministère de l’Intérieur déclenche une vaste enquête

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Face aux dérives, l’Intérieur mène une large enquête sur la gestion des marchés publics

Articles les plus lus

1
Sahara: Guterres entérine le soutien international au plan d’autonomie et alerte sur les provocations du Polisario
2
Tebboune arrive à expiration
3
Tribune. Le Maroc ou l’aveuglement volontaire d’un regard parisien
4
Benzine et Laroui
5
Exclusif. «Le père était au-dessus de tout soupçon», témoignent des habitants d’Oulad Boutayeb, théâtre de six naissances incestueuses
6
La preuve par les archives: l’Algérie a instrumentalisé le Polisario au Mali et d’autres pays du Sahel
7
Rima Hassan, d’icône à paria: à cause du Sahara, Alger brûle sa propre pasionaria
8
Laâyoune: artère principale de la ville, le boulevard Mohammed VI en pleine métamorphose
Revues de presse

Voir plus