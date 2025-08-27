Gouvernance locale: des budgets 2026 manipulés à des fins électorales

Dans certains cas, les budgets communaux de l’année 2026, qui coïncide avec les élections législatives pour le renouvellement de la première chambre du Parlement, seraient instrumentalisés à des fins électorales.. DR

Les arrondissements communaux dans le cadre de l’unité de la ville, les communes rurales et urbaines, ainsi que les conseils provinciaux, préfectoraux et régionaux, s’apprêtent à tenir, en septembre pour les arrondissements et en octobre pour les autres, leur session ordinaire consacrée notamment à l’examen et à l’approbation du budget de l’année 2026. Et ce, en vertu des dispositions de la loi 113-14 relative aux collectivités territoriales.

«C’est dire que, dès la rentrée, les présidents et leurs vice-présidents, ainsi que les autres membres des bureaux en place, se réuniront pour mettre au point le projet de budget qui sera soumis ensuite aux commissions compétentes avant son aval par les conseils», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 28 août.

Ce budget concerne l’année 2026, qui sera marquée par les élections législatives destinées à renouveler les membres de la première chambre du Parlement. C’est pourquoi, fait remarquer le quotidien, la programmation des budgets dans certaines communes pourrait être influencée ou même manipulée pour servir les fiefs électoraux de certains élus qui visent l’Hémicycle.

Dans ce sillage, le quotidien évoque le scandale qui a ponctué une réunion de la commission chargée de préparer le budget 2026 à l’Arrondissement de Hay Hassani à Casablanca, où des élus en sont venus aux mains, en plus d’échanges d’insultes.

Lors de cette réunion, explique le quotidien, le point relatif à des transferts dans le budget d’une rubrique à une autre aurait été la goutte qui a fait déborder le vase, entraînant la fin de ladite réunion en queue de poisson.