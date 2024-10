Gouvernance locale: Abdelouafi Laftit appelle à une stricte rationalisation des budgets

Dans une note circulaire adressée aux walis des Régions et aux gouverneurs des préfectures et des provinces, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a appelé les collectivités territoriales à opter pour «une politique d’austérité» dans les dépenses prévues par les budgets de l’année 2025.

Al Akhbar de ce jeudi 10 octobre indique ainsi que «les présidents de ces collectivités territoriales sont invités à mettre en place des approches de gestion modernes basées sur l’efficience lors de l’élaboration des budgets de l’exercice 2025 avec des prévisions fiables, en prenant en compte le principe de rationalisation des dépenses».

Selon le quotidien, le ministre a déclaré que «les efforts déployés pour mobiliser les ressources financières des collectivités territoriales nécessit[ai]ent une rationalisation de l’élaboration des budgets».

La préparation des budgets, a expliqué Abdelouafi Laftit, devrait se fonder sur «des prévisions fiables, en déterminant les priorités et en évitant toute forme de mauvaise gestion et de mauvaise programmation des dépenses relatives au fonctionnement, pour mieux maîtriser les équilibres budgétaires et optimiser les ressources financières pour le financement de projets d’équipement».

Al Akhbar a indiqué à ce propos que «le ministre de l’Intérieur avait invité les walis et gouverneurs à se montrer plus stricts en matière de contrôle, de suivi et de respect des lois régissant les collectivités territoriales».

Pour l’élaboration des prévisions budgétaires, il faudra donc que «les budgets de l’année 2025 comprennent de manière limitative des dotations annuelles ordinaires, de réduire les dépenses non obligatoires et de prioriser les dépenses obligatoires, notamment les salaires des fonctionnaires, les frais de l’éclairage public, de l’eau et de l’électricité, la collecte des ordures et leur traitement, le transport public, sans oublier le remboursement des crédits», indique la note circulaire signée du ministre de l’Intérieur.

En plus de ces questions relatives à la gouvernance financière, explique le quotidien, «le ministre de l’Intérieur a aussi appelé les responsables des collectivités territoriales à mieux optimiser les ressources humaines disponibles en vue de servir les citoyens dans de meilleures conditions».