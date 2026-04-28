Johann Wadephul, chef de la diplomatie allemande, en visite au Maroc

Le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, effectuera une visite officielle au Maroc mercredi. Il s’entretiendra avec son homologue, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, dans le cadre du dialogue stratégique unissant les deux pays.

Lors du point de presse gouvernemental, Kathrin Deschauer, porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, a annoncé que cette rencontre portera sur les relations bilatérales et économiques, ainsi que sur des enjeux régionaux, notamment la situation au Moyen-Orient et au Sahel.

«Le Maroc est un partenaire clé pour le gouvernement allemand et un pont essentiel entre l’Europe et l’Afrique», a déclaré Deschauer. Elle a précisé que le ministre sera accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires lors de ce déplacement. La porte-parole a également rappelé que les relations germano-marocaines, qui fêtent cette année leur 70ème anniversaire, ont connu une dynamique positive ces dernières années, en particulier sur le plan économique.

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Cette visite intervient en effet alors que les relations entre le Maroc et l’Allemagne sont au beau fixe, à l’aune de l’appui apporté depuis 2021 par Berlin au plan d’autonomie au Sahara sous souveraineté du Maroc. Un appui sans cesse renouvelé depuis. La dernière déclaration officielle en date sur ce registre a eu lieu en juin 2024. «L’Allemagne considère le plan marocain d’autonomie comme une bonne base et un très bon fondement pour le règlement définitif du conflit autour du Sahara marocain», avait affirmé, le 28 juin de cette année à Berlin, l’ancienne ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. C’était à l’issue des travaux de la 1ère session du dialogue stratégique bilatéral entre le Maroc et l’Allemagne, qu’elle a coprésidée avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

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Dans un récent entretien avec Le360, Robert Dölger, ambassadeur d’Allemagne au Maroc, a dressé un bilan positif des relations bilatérales entre les deux pays, marquées par plus de 70 ans de coopération économique et diplomatique. «Cet anniversaire illustre un véritable succès pour nos deux pays», soulignait-il, rappelant que ces relations se sont construites sur des échanges directs, ouverts et constructifs, malgré les défis historiques.

Sur le plan économique, l’Allemagne figure parmi les cinq premiers partenaires du Maroc, avec des échanges équilibrés atteignant près de 3,9 milliards d’euros d’exportations allemandes et 3,5 milliards d’euros dans l’autre sens. «L’Allemagne a toujours cherché à accompagner le Maroc dans son développement», expliquait Robert Dölger, en mettant l’accent sur la création d’emplois, comme en témoigne une entreprise allemande du secteur automobile ayant généré près de 20.000 emplois directs et indirects. La formation joue également un rôle clé, avec des membres du gouvernement marocain ayant été formés en Allemagne, à l’image du ministre Karim Zidane. Les entreprises allemandes, en particulier les PME industrielles, sont attirées par la stabilité politique, la visibilité réglementaire et la qualité de la main-d’œuvre marocaine, des atouts qui font du Maroc une destination compétitive, y compris pour servir de plateforme vers l’Afrique de l’Ouest et centrale.

L’ambassadeur n’avait pas manqué de mettre en avant le potentiel des provinces du Sud, où certaines entreprises allemandes sont déjà présentes, tout en soulignant que les investissements progresseront à mesure qu’un cadre clair et stable sera mis en place.