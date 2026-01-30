Politique

Sahara: l’UE fait évoluer sa position et souligne le réalisme du plan d’autonomie marocain

Les drapeaux de l'Union européenne

Les drapeaux de l'Union européenne. AFP or licensors

Revue de presseÀ l’issue du quinzième conseil d’association UE-Maroc, l’Union européenne adopte une posture plus définie en soutenant l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, marquant ainsi une inflexion notable dans son approche diplomatique. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 30/01/2026 à 18h27

L’Union européenne a clarifié sa position concernant le dossier du Sahara marocain à l’occasion du quinzième conseil d’association UE-Maroc, y apportant une évolution significative. Dans un communiqué conjoint, l’UE a estimé qu’une «autonomie véritable peut représenter l’une des solutions les plus applicables» en vue d’un règlement définitif de ce différend.

Cette prise de position, endossée par l’ensemble des vingt-sept États membres, a été actée dans une déclaration commune signée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nacer Bourita, et la Haute représentante de l’UE, Kaja Kallas, rapporte Al Akhbar de ce week-end (31 janvier et 1er fevrier). Elle traduit un passage d’une approche antérieure, plutôt prudente, à un engagement plus explicite en faveur du processus politique onusien.

Le texte publié souligne que l’Union européenne, dans toutes ses composantes, reprend à son compte l’appel du conseil de sécurité des Nations unies invitant les parties à poursuivre les pourparlers «sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc». Ce plan est présenté comme «une base sérieuse et crédible» pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable.

L’UE a par ailleurs salué la volonté affichée par le Royaume du Maroc d’apporter des éclaircissements quant à la mise en œuvre de son initiative d’autonomie dans le respect de sa souveraineté nationale. Elle y voit une contribution positive destinée à redonner une impulsion au processus politique mené sous l’égide des Nations unies, ainsi que le reflet d’une adhésion «responsable et constructive» du Maroc à la recherche d’un règlement définitif.

L’adoption par le conseil de sécurité de l’ONU de la résolution n° 2797, réitérant son plein soutien aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel, a également été accueillie favorablement par Bruxelles. Cette résolution insiste sur la poursuite des négociations politiques en s’appuyant sur l’initiative marocaine d’autonomie comme unique cadre de référence applicable.

Pour les observateurs, l’adoption collective de cette position par l’UE constitue un tournant qualitatif dans son traitement de la question du Sahara marocain. Ce repositionnement intervient après que plusieurs capitales européennes -notamment Madrid, Berlin, Amsterdam et Bruxelles– eurent exprimé, de manière individuelle et franche, leur soutien à l’autonomie et à la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sud.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du partenariat entre Rabat et l’Union européenne, couvrant les domaines politique, sécuritaire, économique, migratoire et énergétique. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider une relation fondée sur la confiance, la clarté et le respect mutuel de leurs intérêts essentiels, note Al Akhbar.

Aux yeux des analystes, la nouvelle orientation européenne reflète une conviction grandissante au sein de l’Union quant au réalisme de la thèse marocaine et à l’importance de soutenir la stabilité ainsi que le développement de la région nord-africaine et sahélienne face à des défis sécuritaires et géostratégiques croissants.

Par Hassan Benadad
Le 30/01/2026 à 18h27
#Sahara#Union européenne

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

L’œil de Gueddar. Sahara: l’UE envoie un signal fort aux généraux d’Alger et soutient l’autonomie sous souveraineté marocaine

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara: l’UE adopte une position commune en faveur du plan d’autonomie marocain

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Sénégal réitère son soutien ferme et constant à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara marocain: «La position de la Suède traduit la nouvelle approche des pays nordiques», selon un politologue

Articles les plus lus

1
Les retenues des barrages frôlent 10 milliards de m³, le taux de remplissage gagne 2 points en une journée
2
Fondation Jean Jaurès: «le style de leadership de Mohammed VI échappe aux catégories classiques du pouvoir spectaculaire»
3
Barrage Al Wahda: des déversements préventifs enclenchés après la forte remontée du niveau
4
Lions de l’Atlas: Regragui va-t-il apprendre de la CAN et cesser d’écarter les jeunes talents?
5
Sahara: l’UE adopte une position commune en faveur du plan d’autonomie marocain
6
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
7
Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos
8
Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir
Revues de presse

Voir plus