Sahara: l’UE fait évoluer sa position et souligne le réalisme du plan d’autonomie marocain

L’Union européenne a clarifié sa position concernant le dossier du Sahara marocain à l’occasion du quinzième conseil d’association UE-Maroc, y apportant une évolution significative. Dans un communiqué conjoint, l’UE a estimé qu’une «autonomie véritable peut représenter l’une des solutions les plus applicables» en vue d’un règlement définitif de ce différend.

Cette prise de position, endossée par l’ensemble des vingt-sept États membres, a été actée dans une déclaration commune signée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nacer Bourita, et la Haute représentante de l’UE, Kaja Kallas, rapporte Al Akhbar de ce week-end (31 janvier et 1er fevrier). Elle traduit un passage d’une approche antérieure, plutôt prudente, à un engagement plus explicite en faveur du processus politique onusien.

Le texte publié souligne que l’Union européenne, dans toutes ses composantes, reprend à son compte l’appel du conseil de sécurité des Nations unies invitant les parties à poursuivre les pourparlers «sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc». Ce plan est présenté comme «une base sérieuse et crédible» pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable.

L’UE a par ailleurs salué la volonté affichée par le Royaume du Maroc d’apporter des éclaircissements quant à la mise en œuvre de son initiative d’autonomie dans le respect de sa souveraineté nationale. Elle y voit une contribution positive destinée à redonner une impulsion au processus politique mené sous l’égide des Nations unies, ainsi que le reflet d’une adhésion «responsable et constructive» du Maroc à la recherche d’un règlement définitif.

L’adoption par le conseil de sécurité de l’ONU de la résolution n° 2797, réitérant son plein soutien aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel, a également été accueillie favorablement par Bruxelles. Cette résolution insiste sur la poursuite des négociations politiques en s’appuyant sur l’initiative marocaine d’autonomie comme unique cadre de référence applicable.

Pour les observateurs, l’adoption collective de cette position par l’UE constitue un tournant qualitatif dans son traitement de la question du Sahara marocain. Ce repositionnement intervient après que plusieurs capitales européennes -notamment Madrid, Berlin, Amsterdam et Bruxelles– eurent exprimé, de manière individuelle et franche, leur soutien à l’autonomie et à la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sud.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du partenariat entre Rabat et l’Union européenne, couvrant les domaines politique, sécuritaire, économique, migratoire et énergétique. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider une relation fondée sur la confiance, la clarté et le respect mutuel de leurs intérêts essentiels, note Al Akhbar.

Aux yeux des analystes, la nouvelle orientation européenne reflète une conviction grandissante au sein de l’Union quant au réalisme de la thèse marocaine et à l’importance de soutenir la stabilité ainsi que le développement de la région nord-africaine et sahélienne face à des défis sécuritaires et géostratégiques croissants.