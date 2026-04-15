Algérie: l’Allemagne met en garde ses ressortissants après les attentats-suicides à Blida

Une capture vidéo à partir d'images publiées sur les réseaux sociaux le 13 avril 2026, montrant des passants debout près d'un corps recouvert gisant au milieu d'une rue à Blida.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a actualisé ce mercredi ses recommandations aux voyageurs concernant l’Algérie, à la suite de deux attentats-suicides survenus lundi à Blida. Dans un avertissement, les autorités allemandes appellent à la vigilance dans cette ville et ses environs, tout en conseillant d’éviter les zones à risque.

«La ville de Blida a été le théâtre d’explosions le 13 avril 2026, à la suite de deux attentats-suicides», indique le ministère dans sa mise à jour. Face à cette menace, Berlin invite ses ressortissants à redoubler de prudence.

«Évitez les manifestations et les rassemblements importants, et soyez attentifs à tout événement inhabituel. Redoublez de prudence lors de vos déplacements ou séjours à Blida et dans les régions environnantes, en particulier dans les lieux fréquentés, à proximité des bâtiments gouvernementaux et des commissariats de police, aux abords des lieux de culte, ainsi que lors de visites des marchés et des places publiques», préviennent les autorités allemandes.

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Les voyageurs allemands en Algérie sont également invités à suivre de près l’actualité via les médias locaux et les réseaux sociaux, et à se conformer aux consignes des forces de sécurité. Le ministère recommande par ailleurs de rester attentif à tout événement inhabituel.

Le 13 avril 2026, la ville de Blida, située à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Alger, a été frappée par un double attentat-suicide qui a semé l’effroi dans le pays. Deux kamikazes se sont fait exploser à quelques instants d’intervalle. Au moins deux morts et plusieurs blessés sont enregistrés. Ces attaques rappellent la persistance de la menace terroriste en Algérie, près de deux décennies après la «Décennie noire» des années 1990.