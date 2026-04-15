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Algérie: l’Allemagne met en garde ses ressortissants après les attentats-suicides à Blida

Une capture vidéo à partir d'images publiées sur les réseaux sociaux le 13 avril 2026, montrant des passants debout près d'un corps recouvert gisant au milieu d'une rue à Blida.

Une capture vidéo à partir d'images publiées sur les réseaux sociaux le 13 avril 2026, montrant des passants debout près d'un corps recouvert gisant au milieu d'une rue à Blida.

À la suite de deux attaques terroristes ayant visé la ville de Blida le 13 avril 2026, le ministère allemand des Affaires étrangères a émis ce mercredi un avertissement aux voyageurs, appelant à une vigilance accrue dans la région et ses alentours. Une mise en garde qui rappelle les risques persistants en Algérie.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 14h04

Le ministère allemand des Affaires étrangères a actualisé ce mercredi ses recommandations aux voyageurs concernant l’Algérie, à la suite de deux attentats-suicides survenus lundi à Blida. Dans un avertissement, les autorités allemandes appellent à la vigilance dans cette ville et ses environs, tout en conseillant d’éviter les zones à risque.

«La ville de Blida a été le théâtre d’explosions le 13 avril 2026, à la suite de deux attentats-suicides», indique le ministère dans sa mise à jour. Face à cette menace, Berlin invite ses ressortissants à redoubler de prudence.

«Évitez les manifestations et les rassemblements importants, et soyez attentifs à tout événement inhabituel. Redoublez de prudence lors de vos déplacements ou séjours à Blida et dans les régions environnantes, en particulier dans les lieux fréquentés, à proximité des bâtiments gouvernementaux et des commissariats de police, aux abords des lieux de culte, ainsi que lors de visites des marchés et des places publiques», préviennent les autorités allemandes.

Lire aussi : Visite du pape en Algérie: un révélateur de l’effondrement sécuritaire et de la machine à nier du régime

Les voyageurs allemands en Algérie sont également invités à suivre de près l’actualité via les médias locaux et les réseaux sociaux, et à se conformer aux consignes des forces de sécurité. Le ministère recommande par ailleurs de rester attentif à tout événement inhabituel.

Le 13 avril 2026, la ville de Blida, située à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Alger, a été frappée par un double attentat-suicide qui a semé l’effroi dans le pays. Deux kamikazes se sont fait exploser à quelques instants d’intervalle. Au moins deux morts et plusieurs blessés sont enregistrés. Ces attaques rappellent la persistance de la menace terroriste en Algérie, près de deux décennies après la «Décennie noire» des années 1990.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 14h04
#Attentat#Algérie#Pape#Allemagne

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