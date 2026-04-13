Attentat à Blida: une attaque terroriste en pleine visite du pape en Algérie

Les corps des deux kamikazes tués par les forces de l'ordre à Blida, en Algérie, lundi 13 avril 2026.

Alors que le pape Léon XIV est en visite officielle en Algérie, un attentat terroriste est venu assombrir cette journée marquée par un discours prononcé à la Grande Mosquée d’Alger. Selon des informations rapportées par le magazine Marianne dans son portail électronique, un attentat a frappé ce lundi 13 avril la ville de Blida, située à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Alger.

En fin de matinée, deux kamikazes ont pris pour cible le commissariat central de cette importante agglomération. D’après des témoignages recueillis sur place, les assaillants ont déclenché leurs charges explosives à proximité immédiate du bâtiment des services de sécurité. Les policiers présents auraient réagi rapidement. Les deux terroristes ont été tués sur le coup, tandis qu’un policier aurait été blessé lors de l’intervention.

Selon les premières informations, n'ayant pas pu se rendre à Alger, distante d'une cinquantaine de kilomètres, car un important cordon de sécurité a mis sous cloche la capitale à l'occasion de la visite du Pape, deux kamikazes ont décidé de se faire exploser à Blida devant des… pic.twitter.com/KFEz6kDj4X — Mohamed Sifaoui (@Sifaoui) April 13, 2026

Cet attentat est le premier acte de ce type recensé en Algérie depuis 2012. Sa survenue coïncide avec l’allocution du souverain pontife à Alger, un moment pourtant placé sous le signe du dialogue.

Ce regain de violence ravive le souvenir de la décennie noire, entre 1992 et 2002, période durant laquelle les attaques attribuées à des groupes islamistes armés ont causé la mort d’environ 200.000 personnes selon les chiffres officiels. Une mémoire encore vive.