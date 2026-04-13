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Attentat à Blida: une attaque terroriste en pleine visite du pape en Algérie

Les corps des deux kamikazes tués par les forces de l'ordre à Blida, en Algérie, lundi 13 avril 2026.

Les corps des deux kamikazes tués par les forces de l'ordre à Blida, en Algérie, lundi 13 avril 2026.

Alors que le pape Léon XIV prononçait un discours à Alger, un double attentat a visé un commissariat de Blida ce lundi 13 avril. Au moins deux morts -les terroristes- ont été enregistrés. Première attaque de ce type depuis 2012, l’événement ravive le souvenir de la décennie noire qu’a connue le pays.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 14h52

Alors que le pape Léon XIV est en visite officielle en Algérie, un attentat terroriste est venu assombrir cette journée marquée par un discours prononcé à la Grande Mosquée d’Alger. Selon des informations rapportées par le magazine Marianne dans son portail électronique, un attentat a frappé ce lundi 13 avril la ville de Blida, située à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Alger.

En fin de matinée, deux kamikazes ont pris pour cible le commissariat central de cette importante agglomération. D’après des témoignages recueillis sur place, les assaillants ont déclenché leurs charges explosives à proximité immédiate du bâtiment des services de sécurité. Les policiers présents auraient réagi rapidement. Les deux terroristes ont été tués sur le coup, tandis qu’un policier aurait été blessé lors de l’intervention.

Cet attentat est le premier acte de ce type recensé en Algérie depuis 2012. Sa survenue coïncide avec l’allocution du souverain pontife à Alger, un moment pourtant placé sous le signe du dialogue.

Ce regain de violence ravive le souvenir de la décennie noire, entre 1992 et 2002, période durant laquelle les attaques attribuées à des groupes islamistes armés ont causé la mort d’environ 200.000 personnes selon les chiffres officiels. Une mémoire encore vive.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 14h52
#Algérie#Terrorisme#Visite du pape

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