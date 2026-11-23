Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Intégration économique, a lancé de vives critiques à l’égard des walis et des gouverneurs, qu’il accuse de bloquer des projets d’investissement, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition du mardi 24 novembre. Il estime qu’ils devraient plutôt jouer la carte de l’attractivité des investisseurs et de la création d’emplois.

Intervenant devant la commission des secteurs productifs lors de l’examen du budget sectoriel de son département pour 2027, le ministre, visiblement agacé, a décrit ce qu’il considère comme des obstacles à des projets industriels majeurs dans la région de Fès-Meknès. Il a mis en cause l’ancien wali de la région, sans le nommer, pour sa responsabilité dans plusieurs dossiers, dont un projet d’usine automobile finalement implanté à Nador.

Le ministre a évoqué un différend sur la mobilisation et la tarification du foncier, à l’origine selon lui de la perte du projet, qui nécessitait une assiette de 120 hectares. D’après lui, le wali d’alors avait proposé de fixer le prix du mètre carré à 400 dirhams, alors que l’investisseur n’était pas disposé à dépasser 150 dirhams. Pour lui, attirer une usine automobile impose de traiter le foncier avec la logique de l’investissement et de la création d’emplois, non avec celle de la recherche d’un profit sur la vente.

Pour éclairer ces propos, le journal cite le professeur universitaire Omar Chargaoui, qui juge surprenante la déclaration du ministre devant la commission parlementaire. Alors même qu’il constate que les walis font partie des obstacles qui freinent l’investissement régional, le ministre avait lui-même proposé, le jeudi précédent, de modifier le décret relatif aux centres régionaux d’investissement afin de transférer leur supervision du ministère chargé de l’Investissement aux walis, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.

L’universitaire voit une contradiction et une absence de cohérence entre le discours politique du ministre devant le Parlement et les choix réglementaires qu’il défend au sein du gouvernement, ainsi qu’une confusion dans la répartition des compétences en matière de gestion de l’investissement entre les secteurs ministériels et l’administration territoriale.

Ces déclarations ont coïncidé avec l’approbation par le Conseil de gouvernement, le 19 novembre 2026, d’un décret qui replace les centres régionaux d’investissement sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et confie la présidence de leurs conseils d’administration à l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur ou à son représentant. Le journal rappelle que ce texte intervient après un débat sur la gouvernance de ces structures, dont le ministre de l’Industrie lui-même avait pourtant exposé le diagnostic. Le journal souligne encore, enfin, que le ministre avait critiqué des responsables territoriaux tout en soutenant un décret renforçant leur pouvoir, une apparente contradiction qui suscite des interrogations sur les raisons de ce réaménagement des compétences.