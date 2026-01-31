Politique

Inondations: la ministre de l’Habitat ouvre la voie à l’indemnisation des victimes

La ministre de l'Habitat n'exclut pas d'indemniser les victimes des inondations.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/01/2026 à 18h58

VidéoFatima-Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, a évoqué l’éventualité d’une indemnisation par l’Exécutif en faveur des victimes des inondations survenues dans le Nord, particulièrement à Ksar El Kébir.

Lors de la conférence de presse clôturant le Conseil national du PAM, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, également membre de la direction collégiale du parti, a tenu à préciser que son département n’était en rien responsable des intempéries. Elle a souligné que de telles inondations frappent de nombreux pays, à l’image de l’Espagne ou de la Turquie, sous diverses appellations.

À ce sujet, la ministre a indiqué que son département se concertera avec le ministère de l’Intérieur afin d’effectuer un recensement des populations sinistrées. Elle a précisé qu’au niveau gouvernemental, des solutions et d’éventuelles indemnisations seront proposées: «Nous agirons comme nous l’avons fait pour le séisme, sous les hautes orientations de Sa Majesté, ou lors des incendies dans le Nord, où le gouvernement a pleinement assumé ses responsabilités

Pour Fatima-Ezzahra El Mansouri, la priorité absolue reste humaine: «L’important aujourd’hui est d’épargner des vies. Une fois l’urgence passée, nous traiterons les conséquences matérielles.» Par ailleurs, le Conseil national du PAM a clôturé ce samedi sa 31ème session, consacrée à la planification des activités partisanes pour les mois à venir.

