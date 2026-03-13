«Guerre numérique»: les services algériens accusés de «réécrire» l’identité marocaine sur Wikipédia

Le quotidien espagnol La Razón a révélé les détails de ce qu’il décrit comme une «guerre numérique discrète» visant le Maroc sur les plateformes de connaissance ouverte, en particulier l’encyclopédie en ligne Wikipedia. C’est ce qui ressort d’une enquête du quotidien qui évoque l’implication des services de renseignement algériens dans des opérations organisées destinées à modifier certains aspects de l’histoire et du patrimoine marocains, en tentant de les attribuer à l’Algérie.

L’offensive menée par les autorités algériennes contre le Maroc ne se limiterait plus aux sphères diplomatique ou médiatique traditionnelles. Elle se serait étendue au domaine numérique et aux plateformes de connaissance mondiales. Les services de renseignement auraient ainsi procédé à des modifications répétées de pages et d’articles liés au Maroc sur Wikipedia, dans le but d’en altérer le contenu et de reformuler certaines références historiques et culturelles associées au royaume.

L’enquête souligne également une activité inhabituelle sur plusieurs pages consacrées au Maroc, marquées par de nombreuses modifications de contenu. Pour ses auteurs, ces interventions ne semblent pas relever d’initiatives individuelles isolées, mais plutôt d’actions coordonnées visant à influencer le récit historique et culturel du Maroc dans l’espace numérique international.

Parmi les exemples cités figure la tentative de remettre en cause l’origine marocaine de plusieurs symboles culturels et patrimoniaux. L’enquête mentionne notamment la présentation du thé à la menthe, considéré comme un symbole emblématique de l’hospitalité marocaine, comme une tradition algérienne. D’autres produits réputés, tels que l’huile d’argan, auraient également fait l’objet de tentatives d’attribution à l’Algérie.

Les modifications auraient aussi concerné certains plats emblématiques de la cuisine marocaine, comme la pâtisserie «Kaab el Ghazal» ou encore la «tangia marrakchia», un plat traditionnel associé à la ville de Marrakech. Au-delà des aspects culturels et gastronomiques, certaines modifications auraient également touché des éléments historiques. L’enquête fait état de changements introduits dans des pages évoquant l’histoire de la dynastie almohade.

D’après le journal espagnol, ces initiatives s’inscriraient dans une stratégie plus large visant à remodeler certains aspects de l’identité historique et culturelle du Maroc dans l’espace numérique, à une époque où les plateformes de connaissance ouvertes sont devenues des sources d’information majeures pour des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Dans le même contexte, l’enquête affirme que ces pratiques, qualifiées de «piratage éditorial», ne se limiteraient pas à la réattribution d’éléments du patrimoine marocain. Elles incluraient également l’ajout d’informations jugées trompeuses ou inexactes dans certains articles liés au Maroc, notamment sur des sujets sensibles, afin d’influencer l’image du pays dans l’espace numérique. Parallèlement, le journal indique que certaines pages consacrées à l’Algérie feraient l’objet d’opérations de modification visant à présenter une image plus positive du pays, notamment par la suppression ou la réduction de certaines informations susceptibles de susciter des critiques ou de projeter une perception négative.