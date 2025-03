France: comment les généraux d’Alger tentent vainement de ternir l’image du Maroc

Face aux éloges des nations européennes sur la gestion exemplaire du Maroc en matière d’immigration clandestine, le régime algérien orchestre une manœuvre insidieuse visant à saper cette coopération. En falsifiant l’identité d’immigrés pour les faire passer pour des ressortissants marocains, Alger cherche à semer le trouble.

Dans ce contexte, une enquête française, relayée par Al Ahdath Al Maghribia du mardi 25 mars, révèle que les consulats algériens s’adonnent à des pratiques frauduleuses pour ternir l’image du Royaume. L’enquête dénonce des agissements bafouant les usages diplomatiques, violant les conventions internationales et flirtant avec les méthodes de la criminalité organisée.

Un document du ministère français de l’Intérieur met en lumière cette imposture, soulignant que les consulats algériens attribuent frauduleusement la nationalité marocaine à des immigrés clandestins algériens. La même source précise que 96% des mineurs ayant des antécédents judiciaires et impliqués dans des délits sont en réalité algériens, mais présentés comme marocains par leurs consulats.

Ce nouveau forfait dévoile la nature abjecte du régime militaire, prêt à recourir aux procédés les plus vils pour nuire au Maroc. Ce régime se révèle ainsi être l’instigateur d’opérations d’immigration illégale, encadrant des individus au passé criminel pour les instrumentaliser au sein de l’Union européenne sous une fausse identité marocaine.

Cette exploitation de délinquants, dénoncée par la France, constitue non seulement un acte criminel, mais révèle aussi une stratégie du régime algérien, notamment en temps de crise. Cela a été confirmé par les autorités espagnoles au moment où la crise avec l’Algérie était à son paroxysme.

Le Haut-commissariat à l’information du ministère espagnol de l’Intérieur avait mis en garde contre la transformation de l’Algérie en source de terrorisme. Ces pratiques sont désormais une réalité indéniable pour les gouvernements européens, en particulier la France, cible des manœuvres du régime algérien. Cette situation a conduit à l’expulsion de nombreux individus introduits clandestinement en France et constituant une menace pour la sécurité.

L’enquête a également révélé les inquiétudes des services de sécurité espagnols face aux extrémistes algériens, susceptibles de créer des cellules locales en Espagne et en Europe, rapporte Al Ahdath Al Maghribia. Ces craintes se sont accentuées après l’arrestation d’un faux opposant algérien, en réalité un ancien militaire infiltré en Espagne et impliqué dans des activités illégales. Les autorités espagnoles ont expulsé cet “exilé”, un individu dangereux, expert en armement et formé aux techniques militaires.

Ces révélations sur les agissements mafieux du régime algérien contrastent avec la coopération étroite du Maroc avec l’UE dans la lutte contre l’immigration clandestine. Les dirigeants européens ne cessent de louer l’efficacité des autorités marocaines. Un constat corroboré par le centre Mixed Migration, spécialiste des données migratoires, qui souligne que la coopération opérationnelle lancée en 2022 entre l’UE et le Maroc a renforcé les efforts de Rabat et permis de réduire les flux migratoires en provenance du Royaume.