Les caporaux d’Alger agitent le drapeau blanc devant la France

Après une période marquée par des déclarations péremptoires, des menaces voilées et une escalade rhétorique dirigée contre la France, le régime algérien semble avoir consenti à un repli stratégique, adoptant un profil plus mesuré tout en s’efforçant de préserver les apparences. Dans cette optique, un entretien télévisé avec le président algérien a été orchestré, censé aborder des sujets d’intérêt national, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 24 mars. Cependant, sous cette façade, se dissimulerait une opération de séduction à l’égard du président Emmanuel Macron, présenté comme un interlocuteur raisonnable au sein de l’échiquier politique français, tandis que d’autres acteurs seraient pointés du doigt comme responsables de la détérioration des relations bilatérales.

Cette nouvelle volte-face algérienne, comparable à celle observée précédemment avec l’Espagne, transparaît clairement dans les propos d’Abdelmadjid Tebboune, qui a affirmé que «la seule référence pour résoudre les désaccords avec la France sera exclusivement le président français, excluant toute partie tierce», arguant que la crise actuelle est le fruit d’une machination de certaines parties françaises. Ironiquement, ce que le régime algérien qualifiait hier de «trahison» et de «menace» est désormais réduit par Tebboune à un «simple malentendu» et un différend artificiellement créé. Il omet toutefois de mentionner ses propres déclarations condescendantes, proférées à la suite du rapprochement franco-marocain.

Ces propos, insérés de manière presque anecdotique dans le cadre d’une longue interview télévisée, ont été précédés d’une tentative d’apaisement du ton. Les médias algériens ont largement diffusé l’idée selon laquelle le comportement et les déclarations du ministre français de l’Intérieur relevaient d’une initiative personnelle et ne reflétaient pas la volonté du président Macron. Cette argumentation a été reprise par Tebboune lui-même, dans le but de désamorcer la situation, optant pour un scénario télévisuel ostentatoire, intervenant après la décision française de remettre en question les privilèges accordés aux dignitaires du régime algérien.

Des sources médiatiques ont en effet révélé que Paris s’apprêtait à établir une liste confidentielle de 800 hauts responsables, ministres et officiers supérieurs de l’armée, désormais tenus de justifier leurs visites en France. Cette mesure aurait été prise à la suite de la découverte du rôle joué par l’Algérie dans des atteintes à la sécurité française, notamment après l’arrestation de plusieurs pseudo-influenceurs. Ces propagandistes, agissant comme une cinquième colonne, avaient pour mission de promouvoir les intérêts du régime algérien. L’arrestation d’un espion algérien, accusé de divulguer des informations sur les opposants au pouvoir en place à Alger, aurait précipité le régime à hisser le drapeau blanc, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Cette crise a non seulement révélé l’exaspération du régime algérien face à tout signe de soutien à la marocanité du Sahara, mais elle a également mis en lumière les pratiques des caporaux sur le sol français. Bien que les autorités françaises aient longtemps préféré fermer les yeux sur ces agissements pour des raisons politiques, l’intensité de la crise a finalement révélé l’étendue de ces pratiques au grand jour.