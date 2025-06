Financement du développement: le Maroc prend part à la conférence des Nations unies en Espagne

Plus de 50 chefs d’État et de gouvernement ainsi que des dirigeants économiques et sociaux mondiaux sont attendus à la conférence des Nations unies sur le financement du développement. Cette rencontre est destinée au renforcement du système multilatéral de coopération et à l’amélioration de son architecture financière.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, inaugureront le sommet lors de la session plénière du 30 juin.

Selon la même source, la conférence sera clôturée par «le compromise de Séville», une déclaration dont l’adoption a été réalisée par consensus par le comité préparatoire des Nations unies.

L’agenda prévoit également le lancement de la Plateforme de Séville pour l’Action (SPA), qui mobilisera des coalitions de pays et de différents acteurs afin de lancer des initiatives conjointes visant «à relever des défis communs dans le domaine du développement durable».

En outre, le programme de la rencontre comprend différentes sessions plénières, ainsi qu’un forum économique international, un forum de la société civile et une série de tables ronde représentant au total plus de 370 événements portant sur les domaines d’action du financement multilatéral pour le développement.