Faculté des sciences juridiques Agdal: un colloque international pour penser la migration entre rigueur juridique et approche humaniste

Lors du colloque sur les enjeux migratoires contemporains organisé à la Faculté des sciences juridique Agdal, à Rabat, du 26 au 30 avril (Y.Mannan/Le360).

Près d’une centaine d’universitaires, d’experts et d’étudiants issus de treize nationalités prennent part, du 26 au 30 avril, à ce colloque international de cinq jours consacré aux dynamiques migratoires contemporaines. L’événement est organisé par le réseau Mercator — qui fédère huit cliniques juridiques universitaires en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord — en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, dans une approche interdisciplinaire mêlant recherche, formation et pratique juridique.

Le choix de Rabat s’inscrit à la fois dans sa position géostratégique au carrefour des routes migratoires et dans la politique migratoire engagée par le Royaume sous l’impulsion de Mohammed VI. Une orientation qui, comme l’a souligné Ilham Hamdai, présidente de la Clinique de droit de Rabat Agdal, a contribué à inscrire la question migratoire au cœur des enjeux de coopération internationale et de promotion des droits humains.

Intervenant à cette occasion, la professeure Hamdai a mis en avant la dimension pédagogique et citoyenne de cette initiative, affirmant sa conviction que la formation juridique doit dépasser l’acquisition de compétences techniques pour intégrer une approche éthique et humaniste. «Nous formons des juristes capables d’appréhender les enjeux migratoires avec rigueur, mais aussi avec une sensibilité accrue aux réalités humaines», a-t-elle déclaré.

Ce colloque se veut également un espace de dialogue académique favorisant la confrontation des perspectives Nord-Sud, en permettant aux étudiants de saisir le droit des migrations comme une construction normative évolutive, fortement influencée par les contextes géopolitiques et socio-économiques.

Le programme prévoit une série de séminaires thématiques, d’ateliers cliniques, de visites de terrain et de simulations juridiques, avec pour objectif de renforcer les compétences pratiques des participants, de consolider les synergies entre les cliniques juridiques et de stimuler la coopération académique internationale.

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Au-delà de sa dimension pédagogique, cette rencontre constitue, selon les organisateurs, un cadre privilégié d’analyse des tensions entre normes juridiques et pratiques effectives en matière de mobilité humaine. Elle offre également l’opportunité de valoriser l’engagement des étudiants marocains au sein du réseau Mercator.

Ce rendez-vous intervient dans un contexte international marqué par une politisation croissante des enjeux migratoires. En Europe comme aux États-Unis, la question de la migration s’impose au cœur des débats publics et des agendas politiques. À titre d’exemple, l’Espagne a récemment annoncé la régularisation de 500.000 migrants en situation irrégulière, tandis que plusieurs formations politiques européennes plaident pour un durcissement des politiques migratoires et un renforcement des dispositifs de contrôle aux frontières.