Politique

F-35 américains, ravitailleur et Hercules: Washington déploie ses ailes à Marrakech

Cinq avions volent en formation lors du Marrakech Airshow 2026 sur la base des Forces Royales Air de Marrakech, au Maroc, le 7 octobre 2026. (PHOTO: AFRICOM)

Dans un communiqué conjoint d’AFRICOM et de l’ambassade des États-Unis à Rabat, Washington annonce une importante participation au Marrakech Air Show 2026, avec notamment le survol de deux chasseurs F-35A Lightning II.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 17h13

Le Marrakech Air Show 2026, qui a ouvert ses portes ce mercredi 7 octobre sur la base aérienne des Forces Royales Air à Marrakech, est marqué par une forte présence américaine. Deux F-35A, appartenant au 48th Fighter Wing stationné à Lakenheath, au Royaume-Uni, ont effectué ce matin un survol dynamique du salon.

La délégation américaine, forte d’environ 45 militaires, comprend également un HC-130J Super Hercules du 176th Wing, basé en Alaska, ainsi qu’un KC-135 Stratotanker de la Garde nationale aérienne de l’Utah. Ces deux appareils seront présentés au sol.

Le Marrakech Air Show 2026, qui a ouvert ses portes ce mercredi 7 octobre sur la base aérienne des Forces Royales Air à Marrakech, a été marqué par une forte présence américaine. Les deux F-35A, appartenant au 48th Fighter Wing stationné à la RAF Lakenheath, au Royaume-Uni, ont effectué ce matin un survol dynamique du salon.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre les États-Unis et le Maroc. Le commandement américain met notamment en avant les échanges entre les équipages, les techniciens et les professionnels de la sécurité des deux pays, ainsi que les exercices conjoints organisés régulièrement.

La coopération aérienne repose notamment sur les F-16 et les C-130 Hercules exploités par les Forces Royales Air. Les deux pays renforcent également leur interopérabilité à travers l’exercice African Lion, au cours duquel des équipages marocains et américains réalisent notamment des opérations de ravitaillement en vol avec des KC-135 américains.

À l’approche du 250e anniversaire

Cette présence américaine à Marrakech intervient à l’approche du 250e anniversaire de l’alliance américano-marocaine. Le brigadier général Matthew French, adjoint de la Garde nationale aérienne auprès du commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, a souligné que le salon constituait une occasion de consolider les capacités communes des forces américaines et marocaines.

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, a également mis en avant la longévité des relations entre les deux pays, rappelant que le Maroc fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis.

La participation américaine au Marrakech Air Show intervient ainsi dans un contexte de coopération militaire soutenue entre Rabat et Washington. AFRICOM et les forces marocaines ont notamment signé en juillet dernier un mémorandum d’entente visant la création au Maroc d’un centre africain d’entraînement et d’expérimentation multi-domaine.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 17h13
#F-35#HC-130J Super Hercules#KC-135 Stratotanker

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