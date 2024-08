En ouvrant un consulat à Dakhla, le Tchad veut renforcer le processus d’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, selon le politologue Moussaoui Ajlaoui

Commentant les résultats de la visite qu’a effectuée le mercredi 14 août 2024 à Dakhla le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, Abderaman Koulamallah, Moussaoui Ajlaoui a souligné l’importance de l’ouverture du consulat tchadien dans la grande ville saharienne marocaine qui se prépare à doter la façade atlantique marocaine d’un des plus grands ports d’Afrique.

«L’initiation royale en faveur des pays du Sahel est une vision stratégique pour le futur. C’est la profondeur de la relation politique du Maroc avec l’Afrique», a souligné l’expert en géopolitique. Celui-ci a rappelé par ailleurs que le Tchad a retiré en 2006 sa reconnaissance à la fantomatique «Rasd» autoproclamée par les milices créées par la junte d’Alger.

Abderaman Koulamallah, également porte-parole du gouvernement tchadien, s’est entretenu longuement le mercredi à Dakhla avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, avant que les deux hommes ne procèdent à l’ouverture du consulat général du Tchad.

La date de l’ouverture de cette antenne consulaire n’est pas fortuite, car elle intervient avec le 45ème anniversaire de la récupération par le Maroc à la Mauritanie de la province d’Oued Eddahab, la perle du Sahara marocain.

«Le Tchad est l’un des 21 pays africains qui ont ouvert des représentations diplomatiques dans les provinces sahariennes», a souligné ce spécialiste des relations africaines du Maroc selon lequel l’ouverture de ce consulat a inauguré une nouvelle page de «la consolidation du partenariat maroco-tchadien dans le cadre de la coopération Sud-Sud».

Pour rappel, le Tchad avait dépêché en décembre 2023 à Marrakech un émissaire pour participer à la réunion constitutive autour de l’initiative du roi Mohammed VI accordant aux pays enclavés du Sahel l’accès à partir du Maroc à l’océan Atlantique. Le politologue Moussa Ajlaoui s’est en outre arrêté longuement sur le volet du développement du partenariat entre les deux pays comme convenu dans la déclaration conjointe publiée mercredi.

Lors de la rencontre, les deux ministres ont procédé à la signature de plusieurs accords, portant notamment sur la non double imposition, la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ainsi que la coopération technique en matière de l’aviation civile et des forêts. Il a été aussi décidé la reconnaissance réciproque des permis de conduire. D’autre part, les deux ministres ont convenu de tenir la 2ème session de la Commission de coopération maroco-tchadienne lors du 1er semestre 2025, à Dakhla.