Officiel: le Tchad ouvre un consulat général à Dakhla, au cœur du Sahara marocain

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue chadien, Abderaman Koulamallah, lors de l'inauguration du consulat général de la République du Tchad à Dakhla, le 14 août 2024.

C’est fait. La République du Tchad vient de s’ajouter aux pays frères du Royaume du Maroc ayant décidé d’ouvrir des consulats dans les provinces du Sud. L’initiative a été actée ce mercredi 14 août 2024, N’Djamena ayant officiellement inauguré son consulat général à Dakhla.

🇲🇦-🇹🇩| M. Nasser Bourita et son homologue chadien, M. Abderaman Koulamallah, ont procédé, ce jour à Dakhla, à l'inauguration du Consulat Général de la République du Tchad. pic.twitter.com/3Z5TQXiXDN — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) August 14, 2024

La cérémonie a été présidée, côté marocain, par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et côté tchadien par Abderaman Koulamallah, ministre d’État et ministre des Affaires étrangères.

Ce mercredi 14 août, la République du Tchad a inauguré officiellement son consulat général à Dakhla. (S. Bouaamoud / Le360)

La mesure se veut une concrétisation d’un engagement pris il y a longtemps. On s’en souvient, la République du Tchad avait informé le mercredi 7 septembre 2022, à travers une note verbale, les autorités marocaines de sa décision d’ouvrir une telle représentation diplomatique dans les provinces du Sud.

«Cette décision s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI -Que Dieu L’assiste- et Son Excellence Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad», lisait-on à l’époque dans un communiqué officiel.

🇲🇦-🇹🇩 M. Nasser Bourita s’est entretenu, ce jour à Dakhla avec le Ministre d'État Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine, de la Coopération Internationale et des Tchadiens de l'Étranger, Porte-parole du Gouvernement du Tchad, M. Abderaman Koulamallah. pic.twitter.com/R85CXAtHxS — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) August 14, 2024

La décision de ce pays africain frère confirme et traduit la qualité des liens bilatéraux, par son soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, à son intégrité territoriale et à son unité nationale.

