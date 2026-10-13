Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic d’armes: Washington salue le rôle décisif des services de sécurité marocains

Les autorités américaines ont vivement salué l’efficacité et la coopération des services de sécurité marocains après le démantèlement d’un vaste réseau criminel international spécialisé dans le trafic d’armes. Selon des informations communiquées par le département américain de la Justice, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont apporté une contribution décisive à cette enquête transfrontalière. L’opération a permis de contrecarrer la livraison d’un arsenal militaire de grande ampleur à destination de puissants cartels mexicains spécialisés dans le trafic de drogue de grande ampleur. Montant global de ce coup de filet: une somme estimée à plus de 53,7 millions d’euros, relaie Assabah de ce mercredi 14 octobre.

Au cours de cette enquête aux ramifications internationales, les rouages d’une organisation complexe impliquant des individus de différentes nationalités, dont des ressortissants ougandais, kényans et bulgares, ont été démantelés. L’un des principaux suspects, un Ougandais de 45 ans, a, depuis son arrestation, été extradé vers les États-Unis pour être présenté devant le juge d’une Cour fédérale en Virginie. L’individu est confronté à de lourdes accusations: complot et trafic de drogue et d’armes de guerre, et tentative de soutien financier à une organisation classée comme terroriste par les autorités américaines.

Sur un plan organisationnel, le réseau criminel qui vient d’être démantelé s’appuyait sur des stratagèmes complexes pour dissimuler ses opérations clandestines. Le suspect de nationalité bulgare qui a été arrêté est accusé d’avoir coordonné des ventes d’armes via les contacts de ce réseau criminel, et de faux en écriture sur des documents officiels, dont l’émission de certificats d’utilisateur final prétendument émis par des pays tiers. Ces crimes permettaient de faciliter le transit d’équipements militaires protégeant les convois d’acheminement de cargaisons de drogue, augmentant la dangerosité de ces cartels, indique Assabah.

Ce réseau criminel proposait diverses armes lourdes, dont des fusils d’assaut, des lance-roquettes, des grenades, des mines antipersonnel, du matériel de vision nocturne, de même que des systèmes de défense antiaérienne et des missiles sol-air. Leur interception permet d’éviter une escalade des violences sur le continent américain.

Tout au long des procédures d’enquête et de suivi des suspects, le rôle des organes de sécurité marocains s’est avéré déterminant. La coordination étroite entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues internationaux a permis de localiser et d’interpeller les membres clés de ce réseau dans différents pays. Cette intervention confirme une fois de plus la place centrale du Maroc en tant que partenaire stratégique dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme à l’échelle mondiale.