Coopération militaire: des opérateurs de l’armement accompagnent le vice-Premier ministre tchèque lors de sa visite à Rabat

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, Petr Macinka (g.) et Nasser Bourita à Rabat le 26 mars 2026. (Y.Mannan/Le360)

Pour sa première visite au Maroc, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, Petr Macinka, est accompagné de 25 opérateurs économiques venus développer des partenariats dans différents secteurs, dont celui de l’armement.

«Nous apprécions les progrès accomplis dans le domaine de la coopération militaire et, comme nous en avons discuté, nous espérons une ratification rapide par le Maroc de l’accord de coopération militaire», a déclaré le responsable tchèque au cours d’un point de presse conjoint avec Nasser Bourita.

Pour sa part, Nasser Bourita a déclaré avoir discuté «du développement des relations politiques et économiques et évoqué divers sujets d’intérêt commun et ce dans le cadre d’un partenariat stratégique».

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint en 2025 un milliard de dollars, a indiqué l’hôte du Maroc en saluant une nette progression des liens économiques entre les deux parties.

Nasser Bourita a ajouté que les deux pays ont décidé de convoquer prochainement leur commission des relations politiques et économiques à une date qui reste à fixer.

Petr Macinka a de son côté précisé qu’il est accompagné lors de sa première visite à Rabat par 25 hommes d’affaires ayant pour mission d’explorer les opportunités d’investissement entre les deux pays.

Le haut responsable tchèque a par ailleurs exprimé son souhait que des entreprises tchèques puissent décrocher des offres à l’occasion de l’organisation par le Maroc du mondial 2030 en partenariat avec l’Espagne et le Portugal.

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D’autre part, la République tchèque a saisi la visite de son chef de diplomatie pour réaffirmer son soutien à l’initiative de l’autonomie des provinces du Sud sous souveraineté marocaine considérant qu’elle est «la solution la plus réalisable» au différend autour du Sahara.

Prague a aussi exprimé son soutien à l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU relative au plan d’autonomie marocain lancé en 2007.

Une déclaration conjointe fait savoir que l’ambassadeur de la République tchèque se rendra dans un proche avenir dans la région du Sahara afin d’y préparer la visite d’entrepreneurs tchèques. La République thèque étendra sa couverture consulaire «dans un proche avenir au Sahara à l’instar des autres régions du territoire du Royaume», a affirmé Petr Macinka.