Washington notifie au Congrès un projet de vente de missiles Stinger au Maroc pour 825 millions de dollars

Le 12 janvier, le Federal Register a publié la notification par laquelle le Département de la défense des États-Unis informe formellement le Congrès d’un projet de vente d’armements au Royaume du Maroc. L’acte, transmis par l’Agence de coopération sécuritaire de la défense (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), porte sur l’acquisition potentielle de six cents missiles sol-air portables FIM-92K Stinger Block I, pour un coût total estimé à 825 millions de dollars.

Cette notification intervient dans le cadre de la section 36(b)(1) de l’Arms Export Control Act, qui impose à l’exécutif américain de soumettre toute vente d’armements d’un montant significatif à l’examen préalable du pouvoir législatif. Datée du 15 avril 2025 dans sa transmission initiale au Congrès, elle ne constitue ni une autorisation de livraison ni un engagement contractuel définitif, mais un jalon institutionnel indispensable à la poursuite du processus.

Selon le document officiel, la demande émane des autorités marocaines et a été jugée recevable par le gouvernement américain au regard de ses orientations en matière de politique étrangère et de sécurité nationale. Washington estime que cette vente proposée soutient ses objectifs stratégiques en renforçant la sécurité d’un allié majeur hors OTAN, présenté comme un acteur de stabilité politique et de progrès économique en Afrique du Nord.

Le projet inclut, outre les missiles FIM-92K Stinger Block I, des prestations de soutien relevant du gouvernement américain et de ses contractants, notamment en matière d’ingénierie, de logistique et d’assistance technique. L’ensemble de ces éléments concourt à l’évaluation financière globale de l’opération, arrêtée à 825 millions de dollars.

Le missile FIM-92K Stinger Block I est décrit par les autorités américaines comme un système de défense aérienne léger, autonome et rapidement déployable par des unités terrestres. Conçu pour engager des cibles aériennes à basse altitude, il repose sur des capteurs et des systèmes de guidage permettant l’acquisition, le suivi et la neutralisation d’une cible en un seul tir. Les composants, services et technologies concernés par la vente relèvent d’un niveau de classification qualifié de secret.

Le document souligne les enjeux liés à la sensibilité technologique de ces équipements. En cas d’accès par un adversaire technologiquement avancé, la connaissance des éléments matériels et logiciels pourrait, selon les autorités américaines, être exploitée pour développer des contre-mesures réduisant l’efficacité du système ou pour concevoir des capacités similaires ou avancées. Une évaluation spécifique a toutefois conduit Washington à considérer que le Maroc est en mesure d’assurer un degré de protection des technologies sensibles substantiellement équivalent à celui appliqué par le gouvernement des États-Unis.

Sur le plan opérationnel, l’administration américaine estime que cette acquisition permettrait au Maroc de répondre aux menaces actuelles et futures, en élargissant ses options de défense aérienne à courte portée et en modernisant ses forces armées. Le document précise également que l’intégration de ces systèmes au sein des forces marocaines ne devrait poser aucune difficulté particulière et contribuerait à renforcer l’interopérabilité avec les forces américaines et celles d’autres partenaires.

Les autorités américaines indiquent par ailleurs que la mise en œuvre de cette vente ne nécessiterait pas le déploiement de personnel supplémentaire des États-Unis ou de représentants des entreprises contractantes sur le territoire marocain. Aucun accord de compensation industrielle n’est, à ce stade, identifié en lien avec cette opération. Les contractants principaux pressentis sont RTX Corporation, basée à Tucson, en Arizona, et Lockheed Martin, implantée à Syracuse, dans l’État de New York.

Le Département de la défense affirme que cette vente proposée, si elle venait à être approuvée par le Congrès, ne modifierait pas l’équilibre militaire fondamental dans la région. L’ensemble des articles et services mentionnés dans la notification a, selon le document, été autorisé à la vente et à l’exportation vers le Royaume du Maroc.