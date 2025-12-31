Condamnation à six mois de prison ferme du député istiqlalien Noureddine Moudiane

Le parti de l’Istiqlal traverse une zone de fortes turbulences après la condamnation de l’un de ses hauts responsables, Noureddine Moudiane, à six mois de prison ferme dans une affaire de diffamation l’opposant à la militante istiqlalienne Rafia El Mansouri.

Le verdict a été rendu lundi matin par le tribunal de Targuist, dans la région de Nador. Ancien chef du groupe parlementaire de l’Istiqlal à la Chambre des représentants, Noureddine Moudiane est considéré comme l’un des piliers du parti dans le nord-est du Maroc, ce qui confère à cette décision judiciaire une portée politique particulière.

L’affaire remonte au mois de mars de l’année 2024, lorsque la plaignante avait rendu public un enregistrement audio, qu’elle avait qualifié d’«atteinte grave à sa personne et à sa famille». Le parlementaire avait alors nié en bloc l’ensemble des accusations portées contre lui. Malgré plusieurs tentatives de règlement à l’amiable, aucun accord n’avait pu être trouvé entre les deux parties.

Face à cette crise interne, le parti de l’Istiqlal avait adopté une posture de neutralité, laissant la justice suivre son cours. Entre-temps, la formation avait procédé à un changement à la tête de son groupe parlementaire: Allal Amraoui avait été désigné pour succéder à Noureddine Moudiane, ce dernier ayant suspendu ses fonctions dans l’attente de l’issue judiciaire.

À l’issue du verdict, Noureddine Moudiane a annoncé son intention d’interjeter appel, ouvrant ainsi un nouveau chapitre judiciaire dans une affaire qui continue de fragiliser l’image du parti de la Balance.

Au-delà de la sanction pénale, cette affaire met en lumière les lignes de fracture internes d’un parti historique, confronté à la difficulté de concilier discipline politique, gestion des conflits internes et exigence de crédibilité morale. L’appel annoncé par Noureddine Moudiane pourrait prolonger cette séquence délicate, à un moment où l’Istiqlal tente précisément de restaurer son autorité et sa cohésion.