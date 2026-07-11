C’est arrivé au mois de juillet: la crise d’Agadir qui faillit embraser l’Europe

Les habitants d’Agadir distinguent une silhouette inhabituelle à l’horizon. Lentement, un navire fend les eaux calmes de la baie, laissant derrière lui un panache de fumée. Sa coque, peinte en blanc comme c’est l’usage pour les unités navales affectées aux stations d’outre-mer, se confond presque avec la brume de l’océan, lui donnant une allure spectrale.

À sa poupe claque le pavillon impérial allemand: la croix noire sur fond blanc, frappée de l’aigle du Kaiser.

À l’avant et à l’arrière, deux canons dominent le pont, signe que cette arrivée relève davantage de l’intimidation que de la visite de courtoisie.

Nous sommes le 1er juillet 1911. La canonnière allemande SMS Panther, venue de Douala, au Cameroun, vient de jeter l’ancre dans la rade d’Agadir. Le croiseur SMS Berlin la rejoint quelques jours plus tard, bientôt suivi de la canonnière SMS Eber. Ils assurent ensuite à eux deux, après le départ de la Panther pour l’Allemagne, la permanence de la présence navale allemande au large des côtes.

Ce paisible petit port du sud marocain devient l’épicentre d’une crise diplomatique qui dépasse de loin les frontières du royaume.

Pendant des semaines, les chancelleries européennes retiennent leur souffle. Pour de nombreux observateurs, l’Europe n’a jamais semblé aussi proche d’un affrontement majeur depuis la guerre franco-prussienne.

Mais la crise d’Agadir n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle est l’aboutissement de plusieurs années de tensions au Maroc, l’un des derniers pays indépendants d’Afrique, où les ambitions européennes se heurtent à un État fragilisé.

Depuis le début du XXᵉ siècle, le Maroc s’enfonce dans une spirale de troubles dont il ne parvient plus à s’extraire.

À ses marges orientales, la France grignote peu à peu des territoires relevant de la souveraineté marocaine, annexant les oasis du Touat, du Gourara et du Tidikelt, tandis que l’Espagne consolide sa présence sur le littoral saharien.

À ces empiètements territoriaux s’ajoute le régime des protections consulaires, qui affaiblit l’autorité du Makhzen en soustrayant à sa juridiction un nombre croissant de notables, de commerçants et d’intermédiaires placés sous la protection étrangère.

Comme si cela ne suffisait pas, les finances sont exsangues. Les lourdes indemnités imposées après la guerre hispano-marocaine de Tétouan, les emprunts contractés auprès des banques européennes, l’évasion fiscale et le ralentissement des échanges vident les caisses de l’État.

Le mécontentement gagne les campagnes comme les villes. Les révoltes se multiplient, tandis que les grandes capitales européennes observent la situation avec un intérêt croissant, chacune entendant défendre ses intérêts... ou en conquérir de nouveaux.

En 1904, l’Entente cordiale rebat les cartes en scellant, sous le vernis de la diplomatie, un véritable marchandage colonial où la France obtient les mains libres au Maroc pendant que le Royaume-Uni garde l’Égypte.

Dès l’année suivante, Guillaume II choisit Tanger pour défier la France sur la scène internationale. En se posant en défenseur de l’indépendance marocaine, le Kaiser entend tester la solidité de la toute nouvelle Entente.

La crise ouverte à Tanger débouche sur la conférence d’Algésiras de 1906. Celle-ci réaffirme l’indépendance et l’intégrité du Maroc sous l’autorité du sultan, ainsi que la liberté du commerce pour toutes les puissances. Derrière ces principes, elle reconnaît surtout à la France et à l’Espagne un rôle privilégié dans plusieurs domaines, leur ouvrant la voie à une influence grandissante sur les affaires marocaines.

Forte des prérogatives policières et financières que lui reconnaît l’Acte d’Algésiras, la France s’engage progressivement dans une politique du fait accompli.

En mars 1907, ses troupes occupent Oujda, officiellement en représailles à l’assassinat du docteur Émile Mauchamp à Marrakech. Quelques mois plus tard, à Casablanca, la construction d’une voie ferrée traversant le cimetière de Sidi Belyout provoque une insurrection de tribus locales. L’épisode sert de prétexte au bombardement de la ville par la marine française, puis au débarquement des troupes engagées dans la campagne de la Chaouia.

Le point de non-retour est atteint au printemps 1911. Des tribus de la région de Fès et de Meknès se soulèvent et assiègent la capitale. Une imposante colonne estimée à 20.000 hommes, commandée par le général Émile Moinier, marche alors sur Fès.

Paris présente officiellement l’opération comme une intervention provisoire destinée à secourir le sultan Moulay Hafid et à rétablir l’ordre. Pour Guillaume II, la France est en passe d’instaurer un protectorat de fait sans consulter les autres puissances signataires de l’Acte d’Algésiras.

Quelques semaines plus tard, l’Allemagne passe des protestations diplomatiques à la démonstration de force, dans une illustration parfaite de la «diplomatie de la canonnière», une manœuvre passée à l’histoire sous le nom de «coup d’Agadir».

Le choix d’Agadir ne doit rien au hasard. Sa position sur la façade atlantique, loin des troubles qui agitent Fès, montre que l’opération ne répond pas à des considérations militaires. Officiellement, le gouvernement allemand affirme pourtant vouloir protéger ses ressortissants et ses intérêts commerciaux dans le sud du Maroc.

L’argument convainc peu de monde. En réalité, un seul représentant de la firme allemande Mannesmann se trouve alors dans la région. L’ingénieur des mines Hermann Wilberg rejoint d’abord Agadir à cheval depuis Essaouira, où le canot de la SMS Panther vient finalement le récupérer.

Étrange opération de sauvetage où le seul ressortissant à protéger doit d’abord rejoindre lui-même ses sauveteurs. Difficile, dans ces conditions, de croire que l’envoi de bâtiments de guerre répondait à une simple mission de protection. D’autant que le port d’Agadir, situé à bonne distance de l’insurrection qui secoue Fès, demeure fermé au commerce international. Les intérêts économiques paraissent donc bien faibles face à l’ampleur du dispositif naval engagé.

Dans toutes les capitales européennes, les télégrammes se multiplient, tandis que les journaux spéculent sur un conflit imminent.

À Paris, les états-majors réexaminent leurs plans et envisagent l’hypothèse d’une guerre.

À Londres, l’inquiétude est plus vive encore. Voir un bâtiment de guerre allemand mouiller sur la façade atlantique du Maroc, à proximité du détroit de Gibraltar, remet en cause les calculs stratégiques britanniques.

Le 21 juillet 1911, devant les banquiers et les responsables politiques réunis au Mansion House, à Londres, le chancelier de l’Échiquier David Lloyd George rompt le silence. Dans un discours resté célèbre, il prévient que le Royaume-Uni n’acceptera pas d’être traité comme une puissance de second rang et qu’il défendra ses intérêts vitaux si l’équilibre européen venait à être remis en cause.

Le calcul allemand tourne court.

La guerre n’aura finalement pas lieu. Cette fois.

Le 4 novembre 1911, un accord est trouvé au terme de plusieurs mois de négociations entre diplomates français et allemands avec une grande discrétion. L’Allemagne reconnaît ainsi la prééminence française sur le Maroc; en échange, Paris lui cède une partie du Congo français, rattachée au Cameroun allemand sous le nom de Neukamerun.

Au Maroc, la nouvelle fait l’effet d’un choc.

Pour les lettrés comme pour une partie des élites religieuses, le Maroc n’est plus qu’une monnaie d’échange entre puissances européennes, une perception qui nourrit bientôt les critiques des réformateurs avant d’alimenter celles des futurs mouvements nationalistes.

Dans le Souss, où certains avaient vu dans la présence allemande un possible contrepoids à l’expansion française, l’accord est vécu comme une trahison.

Le Maroc, principal concerné, n’a pas voix au chapitre.

Son avenir vient de se décider, à des milliers de kilomètres de là.

Il ne reste plus qu’à lui donner une traduction juridique.

Moins de cinq mois plus tard, le traité de Fès institue officiellement le protectorat français.

Le paradoxe est saisissant. Aucun coup de canon n’aura été tiré à Agadir. Aucune grande bataille ne s’y est déroulée. Pourtant, c’est bien dans cette rade paisible qu’une simple canonnière allemande a contribué à sceller l’un des grands bouleversements du Maroc contemporain, tout en laissant une empreinte durable dans l’histoire de l’Europe.

Trois ans avant les coups de feu de Sarajevo, c’est au large des côtes marocaines que les grandes puissances mesurent combien une crise coloniale peut menacer l’équilibre européen.

À Agadir, ce n’est pas la guerre mondiale qui éclate. C’est l’illusion de la paix qui se fissure.