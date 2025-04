Calendrier électoral: aucune modification en vue pour les dates des scrutins communal et régional

Une jeune femme passe devant un mur sur lequel sont peints les symboles des partis politiques à Rabat.. AFP or licensors

Alors que des rumeurs évoquent une décision du ministère de l’Intérieur «d’avancer la date des prochaines élections communales et régionales afin de les tenir en même temps que les législatives de 2026», une source bien informée assure qu’il n’en est rien.

La même source fait savoir que «le respect du calendrier électoral constitue une composante essentielle des règles constitutionnelles du Royaume, l’une des principales manifestations de son système démocratique, et un fondement des pratiques et des choix que le Maroc s’est engagé à consacrer et à préserver».