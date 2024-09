Élections partielles: à Rabat-Océan, l’USFP compte peser de tout son poids dans la circonscription de la «mort»

Après l’invalidation de l’élection du député RNIste Abderrahim Ouasslim par la Cour constitutionnelle pour émission de chèques sans provision, le RNI a décidé de ne pas présenter de concurrent contre Saad Benmbarek, coordinateur régional du parti à Rabat.

L’appel semble avoir reçu un écho favorable puisqu’il ne trouvera en face de lui que des adversaires de l’opposition, Yassine Tounarti de l’USFP et Farouk Mehdaoui de la Fédération de la gauche. Le vote dans cette circonscription dite de la «mort» aura lieu, selon un décret du chef du gouvernement, le jeudi 12 septembre 2024.

Ce siège avait été remporté en septembre 2021 par Abderrahim Ouasslim sur les leaders politiques du PJD, Saâd-Eddine El Othmani et du PPS, Nabil Benabdallah. Le candidat de l’USFP, Yassine Tounarti, a promis, dans une déclaration pour Le360, d’être à la hauteur de la confiance des électeurs si elle lui est accordée.





Lire aussi : Élections partielles Rabat-Océan: le RNI entre en lice dans la circonscription de la mort

Yassine Tounarti a confié ne pas oublier le nom des grands leaders de la gauche qui ont représenté cette circonscription: Mehdi Ben Barka, Abderrahman Youssoufi, Mohamed El Yazghi, Driss Lachgar, actuel numéro un de l’USFP, Latifa Jbabdi ou encore Fathallah Oualalou. C’était une circonscription qui formait de jeunes leaders politiques.

Le jeune Yassine Tounarti veut «tenir ses engagements en faveur des jeunes et de l’emploi. Pour nous, l’Etat social, contrairement à la conception du parti de la majorité gouvernementale, c’est donner aux gens sans leur prendre plus que ce qu’ils ne reçoivent», a-t-il déclaré, allusion à la couverture sociale et au soutien direct aux foyers nécessiteux.

Une équipe de la rédaction a suivi le candidat en campagne électorale ce lundi 9 septembre 2024. Dans la rue, de nombreuses personnes ont salué la contribution de l’USFP à la vie politique du pays.