Agadir au cœur d’une bataille électorale décisive

La ferveur de la compétition électorale, dans la circonscription d’Agadir Ida Outanane, pousse les principaux responsables politiques à intensifier leur présence sur le terrain, illustrée notamment par les visites simultanées de Aziz Akhannouch et de Abdelilah Benkirane dans cette région. Alors que la campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite, le degré de concurrence et d’enthousiasme atteint son paroxysme, transformant la ville d’Agadir en un véritable théâtre. Devant cette compétition acharnée où aucun parti ne dispose d’une avance évidente, les déplacements des figures de premier plan se succèdent à un rythme soutenu, certains responsables effectuant même plusieurs déplacements dans la région, indique le quotidien Al Akhbar de ce mardi 22 septembre.

Aziz Akhannouch, ancien président du Rassemblement national des indépendants (RNI) et chef du gouvernement, a concentré son action sur les communes rurales du nord d’Agadir. Accompagné des candidats locaux et régionaux, il a mené une tournée de proximité débutant à Taghazout, avant de traverser plusieurs localités pour aller à la rencontre des citoyens. Cette démarche de terrain a permis d’exposer les grandes lignes du programme électoral de son parti, tout en écoutant directement les préoccupations quotidiennes de la population.

Dans le même temps, la scène politique locale a été marquée par la forte mobilisation d’autres formations, à l’instar du Parti de l’Istiqlal. Abdessamad Kayouh, membre de la direction exécutive et ministre du Transport et de la Logistique, a pris part à une marche populaire dans les rues d’Agadir aux côtés d’autres candidats et de militants. Cette mobilisation a permis de défendre le bilan du parti, de promouvoir son programme pour le développement de la région de Sousse-Massa et de appeler à soutenir ses représentants dans les urnes.

De son côté, le Parti de la justice et du développement (PJD) a tenu un grand rassemblement au théâtre de plein air de la ville, sous la présidence de son secrétaire général, Abdelilah Benkirane. Devant une foule sur tous les gradins, les cadres du parti ont axé leurs interventions sur la critique de la gestion gouvernementale actuelle tout en exposant leurs propositions alternatives, relaie Al Akhbar. Cette concentration inédite de dirigeants de premier plan dans la capitale de Sousse-Massa témoigne des enjeux stratégiques que représentent les quatre sièges en jeu dans cette circonscription, exacerbant les rivalités entre les différentes listes en lice.