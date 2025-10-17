Politique

À rebours d’Alger, la Russie salue les initiatives royales relatives à l’Afrique atlantique et au Sahel

Lors de la 8e session de la Commission mixte intergouvernementale Maroc-Russie.

Aligné sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, Moscou a salué les initiatives royales visant à renforcer la stabilité et à promouvoir le développement du continent africain, notamment celles relatives à l’Atlantique et au Sahel.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/10/2025 à 15h15

À l’occasion de la 8ème session de la Commission mixte intergouvernementale Maroc-Russie, coprésidée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Dmitry Patrushev, vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Moscou a salué les initiatives royales visant à renforcer la stabilité et à promouvoir le développement du continent africain.

L’ambassadeur de Russie au Maroc, s’exprimant au nom du ministère des Affaires étrangères, a souligné, à cette occasion, que son pays, «lié au Royaume du Maroc par un Partenariat stratégique approfondi, porte un grand intérêt aux Initiatives Royales, qui constituent autant d’opportunités de coopération et de partenariat avec le Maroc».

Il a ajouté que «la Russie estime que les Initiatives portées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI sont de nature à contribuer au renforcement de la stabilité, de la sécurité et du développement durable sur le continent africain».

Ces initiatives illustrent l’engagement constant du Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, en faveur du développement de l’Afrique, à travers une approche centrée sur l’humain et une coopération Sud–Sud fondée sur la solidarité, l’efficacité et le partage des bénéfices.

Le Processus des États africains atlantiques, lancé à l’initiative du Souverain, vise à faire de la façade atlantique un espace d’intégration économique, de prospérité sociale et d’attractivité pour les investissements internationaux.

De même, l’Initiative royale pour faciliter l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique ambitionne d’établir un nouveau modèle de coopération régionale, à travers la mise en place de routes, de ports, d’infrastructures de base et de services logistiques intégrés.

Dans cette même dynamique de solidarité et de prospérité partagée, le Projet de Gazoduc africain atlantique s’inscrit comme un corridor stratégique d’interconnexion énergétique et un vecteur majeur de nouvelles opportunités géoéconomiques pour l’Afrique de l’Ouest.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/10/2025 à 15h15
