À New York, Omar Hilale oppose la réalité du terrain aux discours fallacieux sur le Sahara marocain

Alors que le Maroc s’apprête à célébrer le cinquantième anniversaire de la Marche verte, qui a permis le recouvrement de l’intégrité du territoire du Royaume, le Sahara marocain est devenu un havre de paix, d’intégration africaine et de développement partagé, a affirmé, mercredi à New York, le Représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, l’ambassadeur Omar Hilale.

S’exprimant devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, Omar Hilale a souligné que le Sahara marocain incarne aujourd’hui une terre d’union, de paix et de progrès inclusif, relevant que depuis 1975, et indépendamment de l’évolution du processus politique, le Maroc s’est investi dans la réalisation du droit légitime au développement des populations de ses Provinces sahariennes.

Évoquant la célébration le 6 novembre prochain par le Maroc du cinquantième anniversaire de la Marche verte, Omar Hilale a souligné que cet événement historique a permis le retour du Sahara marocain à la Mère Patrie, au terme de négociations avec la puissance occupante, conformément à la Charte des Nations unies et le droit international. «Ce moment n’a pas seulement clos une page de l’histoire coloniale, il a ouvert celle d’un avenir de paix, de stabilité et de développement», a-t-il noté.

Dans son intervention devant la 4ème Commission de l’AG de l’ONU, l’ambassadeur marocain a, par ailleurs, déploré les déclarations surannées de certains États membres, «dont les positions sont en décalage avec les efforts du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique, réaliste et fondée sur le compromis, afin de mettre un terme à ce différend qui perdure depuis plus d’un demi-siècle».

«À ceux-là qui, par dogmatisme, s’entêtent à ressasser des positions passéistes»

Omar Hilale a souligné que le Sahara est marocain depuis les temps immémoriaux, évoquant à ce propos un Sahara qui a écrit l’histoire du Royaume à travers les siècles et qui s’est approprié son avenir avec détermination et optimisme, et ce jusqu’à la fin des temps, notant que le Sahara marocain incarne, aujourd’hui, une terre d’union, de paix et de progrès inclusif.

«À ceux qui contestent cette évidence»

L’ambassadeur leur a rappelé que depuis 1975, et indépendamment de l’évolution du processus politique, le Maroc s’est investi dans la réalisation du droit légitime au développement des populations de ses Provinces sahariennes.

Il a ainsi noté que le PIB par habitant dans les provinces du Sud figure parmi les plus élevés du Royaume, alors que des infrastructures stratégiques y voient le jour comme le Port atlantique de Dakhla, plateforme stratégique de commerce et d’intégration régionale; la voie express Tiznit-Dakhla, qui renforce la mobilité et l’unité nationale; les centrales solaires et éoliennes, qui font du Sahara un pilier de la transition énergétique; ainsi que les universités, les hôpitaux, les technopoles et les écoles d’excellence.

«À ceux qui prétendent défendre le droit à l’autodétermination»

En riposte à ces parties, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU a mis en avant l’autonomie «qui est pleinement reconnue dans la pratique onusienne, ainsi que dans les processus de règlements pacifiques des différends, comme une modalité légitime d’exercice du droit à l’autodétermination, notamment lorsque les populations concernées peuvent gérer démocratiquement leurs affaires dans le cadre de la souveraineté de l’État».

«C’est exactement ce que propose l’Initiative marocaine d’autonomie», a-t-il souligné, précisant que cette Initiative garantit aux populations locales une gestion démocratique élargie de leurs affaires, dans le cadre de la souveraineté marocaine, tout en disposant d’un parlement élu, d’un exécutif représentatif et d’une justice indépendante. Il s’agit, selon lui, d’un modèle conforme au droit international et aux standards internationaux des droits humains.

Par ailleurs et en vue de lever toute ambiguïté, Omar Hilale a jugé essentiel de rappeler que le droit à l’autodétermination, tel que reconnu par les Nations unies, «ne peut ni ne doit être interprété comme un droit à la sécession, ni comme un outil de remise en cause de l’intégrité territoriale des États souverains, comme le souligne la fameuse résolution 1514 de l’Assemblée générale».

«À ceux qui veulent figer ce conflit régional pour des calculs géopolitiques»

L’ambassadeur a opposé le consensus international croissant autour de la proposition marocaine d’autonomie, notant que de plus en plus de pays, de toutes les régions du monde, reconnaissent la justesse, la légitimité et la pertinence de cette Initiative.

Il a, à ce propos, rappelé un passage du discours du Trône du 29 juillet 2025 dans lequel le Roi affirme: «Nous sommes fiers du soutien international croissant à la Proposition d’autonomie, considérée comme la seule et unique solution au conflit autour du Sahara marocain.»

«Ce soutien n’est ni accidentel ni conjoncturel: il reflète une reconnaissance lucide et souveraine de la communauté internationale envers une proposition qui répond aux impératifs de paix, de réalisme et de compromis, tels que constamment rappelés par les résolutions du Conseil de sécurité», a-t-il fait valoir.

Dans la même veine, le diplomate a fait observer que l’Initiative marocaine d’autonomie est accueillie favorablement par la communauté internationale «non pas par pression, mais par conviction qu’elle constitue la seule base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable, dans le plein respect de la souveraineté du Maroc».

Omar Hilale a également relevé que l’Initiative d’autonomie, «loin d’être une solution unilatérale, comme d’aucuns le prétendent fallacieusement, s’inscrit dans le cadre du processus politique onusien, et demeure ouverte à la négociation et à l’enrichissement par toutes les parties concernées, telles qu’identifiées par le Conseil de sécurité dans ses résolutions successives; à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”».

«Encore faudrait-il que ces parties, qui se gaussent de soutenir le processus politique, recherchent sincèrement la paix et acceptent de prendre part aux négociations», a-t-il dit.

«À ceux qui fantasment sur une soi-disant instabilité au Sahara marocain»

L’ambassadeur a répondu en soulignant que le Sahara marocain est devenu un havre de paix, un hub d’intégration africaine, de coopération Sud-Sud et de développement partagé.

Et de relever que les provinces du Sud du Royaume pointent au cœur de trois initiatives royales majeures, en l’occurrence: l’Initiative royale atlantique pour une croissance solidaire des pays atlantiques d’Afrique; le Gazoduc Nigeria-Maroc, vecteur d’énergie, de stabilité et de prospérité partagée et l’Initiative pour le Sahel qui se veut un projet de désenclavement et de paix pour une région éprouvée.

«À ceux qui instrumentalisent la souffrance de nos frères et sœurs des camps de Tindouf»

Omar Hilale a lancé un appel sincère à ces parties pour qu’elles mettent fin à leur exil et à permettre la réunion de leurs familles, leur retour à la Mère Patrie dans la dignité et leur participation active à l’essor du Sahara marocain.

«Le drame humanitaire de Tindouf ne peut plus servir de prétexte à l’inaction ou à la manipulation de la souffrance incommensurable de ces populations», a-t-il dit, soulignant qu’il est temps de tourner cette page douloureuse et de répondre à l’appel du Secrétaire général des Nations unies pour un «effort renouvelé en faveur d’une résolution accélérée».

«À ceux qui excellent dans le double discours et persistent à faire perdurer ce conflit depuis un demi-siècle»

L’ambassadeur a rappelé l’engagement irréversible du Maroc envers l’ONU, sa sincérité politique vis-à-vis des parties, et la main régulièrement tendue au peuple algérien frère par le roi Mohammed VI.

Il a, dans ce sens, affirmé que la posture du Royaume est constante, fondée sur la bonne foi, le respect des engagements, et la volonté de trouver une solution définitive à ce différend qui n’a que trop longtemps duré: une solution politique, réaliste, durable et basée sur le compromis, sous l’égide exclusive des Nations unies.

Omar Hilale a conclu en rappelant le passage du dernier discours du Trône dans lequel le Souverain plaide pour «une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n’y aura ni vainqueur ni vaincu».