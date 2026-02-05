Coupe du Monde 2026: Zohran Mamdani, le maire de New York, est à la recherche de tickets pour le match «Brésil-Maroc»

Lors d’une conférence de presse organisée le 31 janvier à New York, portant sur la nomination par le maire Zohran Mamdani des commissaires à la santé et aux services correctionnels, le sujet du jour a dévié vers l’organisation de la Coupe du monde de Football 2026 et notamment sur la tenue de certains matchs dans la ville de New York.

Interrogé par un journaliste sur l’organisation d’une partie des matchs à New York et la nomination d’une coordinatrice de la Coupe du monde par Zohran Mamdani, le maire de la ville a souligné «l’opportunité incroyable» que cet évènement représente pour New York et le New Jersey.

«Des New-Yorkais m’ont déjà interpellé dans la rue pour me demander de l’aide afin d’obtenir des billets», a-t-il ensuite indiqué sur le ton de l’anecdote, précisant que l’homme lui a «même demandé comment se procurer des billets pour le match Brésil-Maroc». Ce à quoi Zohran Mamdan confie lui avoir répondu qu’il en cherchait aussi.

Ce n’est pas la première fois que Zohran Mamdani partage son amour du football. «Je suis un véritable passionné de football. J’ai assisté à la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Et je peux vous dire que, mis à part les larmes versées dans le stade quand Asamoah Gyan a raté son penalty contre l’Uruguay, mes meilleurs souvenirs vont bien au-delà des matchs eux-mêmes. Ce sont ces moments où j’étais simplement un supporter parcourant ces villes, les fan zones, qui vibraient et s’animaient comme jamais auparavant. J’aimerais que New York soit pareille», a-t-il ainsi poursuivi lors de la conférence de presse.

Lire aussi : Mondial 2026: voici où et quand se joueront les matchs des Lions de l’Atlas

Lors de la tenue de la finale entre le Maroc et le Sénégal lors de la CAN, le maire de New York avait réuni supporters sénégalais et marocains pour regarder le match dans une ambiance festive.

Mais au-delà du football, Zohra Mamdani n’a jamais caché son affection particulière pour les Lions de l’Atlas. C’est dans un restaurant marocain du Queens, Dar El Bahja, que l’élu avait suivi avec attention, autour d’une table garnie de spécialités culinaires marocaines, le match opposant le Maroc aux Comores.

Grand supporter de l’Arsenal, il avait auparavant confié dans une interview: «Tous les matins, quand je me lève, je pense à Sébastien Squillaci, Pascal Cygan… Marouane Chamakh!» . Un joli clin d’œil à l’attaquant marocain qui a évolué au sein du club londonien de 2010 à 2013.