Anthony Hopkins touché en plein coeur par des félins câlins lors de son séjour à Ouarzazate

Dans une série de clichés touchants partagés sur son compte Instagram, Anthony Hopkins est vu câlinant un chaton avec une tendresse visible, tandis que d’autres photos montrent plusieurs chats se prélassant sous le soleil marocain, allongés sur un lit ou côte à côte sur une couverture blanche. L’une des images, particulièrement saisissante, montre un chat roux, allongé paisiblement, ses grands yeux fixant la caméra avec un air joueur.

En légende, Hopkins a simplement écrit: «De Ouarzazate, au Maroc, avec amour.» Un message qui a immédiatement résonné chez ses fans, attirant des milliers de commentaires chaleureux. Parmi eux, on peut lire: «On peut juger le fond d’un homme par la manière dont il traite les animaux», aussi «Oh, quel duo adorable!! Vous êtes un homme merveilleux, Sir Anthony» ou encore «C’est un plaisir pour nous de vous avoir ici à Ouarzazate».

Mais ce n’est pas tout. L’acteur oscarisé pour son rôle de docteur Hannibal Lecter dans «Le silence des agneaux» a également profité de cette journée spéciale pour mettre en lumière un refuge pour animaux basé à Marrakech, «Help Adopt Moroccan Animals». Ce geste généreux n’a pas manqué de faire réagir l’organisation, qui a exprimé sa profonde gratitude: «Sir Anthony Hopkins plaidant pour notre refuge lors de la Journée internationale du chat. Quel honneur.»

Ce n’est pas la première fois que Hopkins partage son amour pour les animaux avec le monde, mais cette fois-ci, la magie du Maroc semble avoir ajouté une touche spéciale à ces moments de douceur.

Et d’ailleurs pendant son séjour à Ouarzazate, Anthony Hopkins a croisé un autre amoureux du Maroc: l’humoriste fils du pays, Gad Elmaleh. Les deux stars ont résidé au même moment au Berber Palace, un hôtel emblématique de la ville. Quelle coïncidence que deux icônes se retrouvent dans le même endroit, au même moment vous dites? Mais à Ouarzazate, surnommée le «Hollywood d’Afrique», ce genre de rencontre entre célébrités n’est pas si inhabituel. La ville continue de fasciner et d’attirer les plus grands noms, qui viennent y chercher l’inspiration et la magie unique du désert marocain.

Gad El Maleh, Mohamed Benamour, propriétaire du Berber Palace et Anthony Hopkins.