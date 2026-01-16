Venezuela: Maria Corina Machado offre la médaille de son Nobel à Donald Trump

Maria Corina Machado offre la médaille de son Nobel de la Paix à Donald Trump.

«Maria m’a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j’ai accompli. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria!», a écrit sur sa plateforme Truth Social le président américain, qui convoite ouvertement cette distinction.

Plus tôt dans la journée, l’opposante vénézuélienne avait annoncé avoir «offert» la médaille de son prix Nobel à Donald Trump, qui la tient à l’écart de sa stratégie pour le Venezuela.

«Il le mérite. C’était un moment très émouvant», a-t-elle déclaré lors d’un entretien à la chaîne américaine Fox News.

Le Centre Nobel de la Paix, musée situé à Oslo, a opportunément souligné sur X jeudi que les lauréats pouvaient disposer comme ils ou elles l’entendaient de la médaille dorée associée à la distinction.

Mais il a ajouté: «Une médaille peut changer de mains, mais pas le titre d’un lauréat».

⚡️🇺🇸BREAKING:



Images just released showing President #Trump with Nobel Peace Prize medal presented to him by Maria Corina Machado.



“Presented as a Personal Symbol of Gratitude on behalf of the Venezucian People in Recognition of President Trump's Principled and Decive Action to… pic.twitter.com/zyJVKPz85A — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 16, 2026

Le déjeuner entre Donald Trump et Maria Corina Machado, présenté côté américain avant tout comme une rencontre de courtoisie, s’est déroulé sans accès de la presse.

Peu après la capture de Nicolas Maduro, depuis détenu aux États-Unis, le président américain avait estimé que Mme Machado, qui avait quitté clandestinement le Venezuela en décembre pour recevoir le Nobel, n’était pas qualifiée pour diriger le pays.

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

«Il faut la démocratie»

Elle est arrivée peu après 12H00 (17H00 GMT) à la Maison Blanche et est repartie aux alentours de 14H30.

«Je lui ai assuré que les Vénézuéliens voulaient vivre libres, dignement, dans la justice», a encore dit l’opposante. «Pour cela, il faut la démocratie», a-t-elle ajouté.

Donald Trump écarte pour l’instant l’organisation d’élections et préfère «dicter» jusqu’à nouvel ordre les décisions de l’équipe dirigeante restée en place à Caracas après la capture du président déchu par les forces spéciales américaines.

REPORTER: "Did you offer to President Trump your Nobel Peace Prize?"



MARÍA CORINA MACHADO: "I presented the President of the United States the medal...the Nobel Peace Prize."



"Two hundred years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal with George Washington's face on… pic.twitter.com/xR69XpQCk8 — Fox News (@FoxNews) January 16, 2026

Maria Corina Machado «est vraiment une voix remarquable et courageuse pour beaucoup de Vénézuéliens», a commenté la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, pendant que la réunion était en cours.

Le président américain avait eu mercredi une «longue conversation» avec la présidente par intérim du pays d’Amérique latine, Delcy Rodriguez.

Tomorrow's cover: Venezuelan opposition leader María Corina Machado presented Trump her Nobel Peace Prize medal in White House meeting https://t.co/rGEx5AnVR8 pic.twitter.com/ASkIxUlkw0 — New York Post (@nypost) January 16, 2026

Il n’a eu que des éloges pour l’ancienne vice-présidente du dirigeant déchu, une «personne formidable», selon lui.

Delcy Rodriguez a évoqué jeudi une «réforme partielle» de la loi sur le pétrole, principale ressource du pays, dont Washington entend contrôler l’extraction et la commercialisation.

Vente de pétrole

Les forces américaines ont par ailleurs saisi jeudi matin un nouveau pétrolier sous sanctions dans les Caraïbes, le sixième en quelques semaines.

Les États-Unis ont aussi finalisé une vente de pétrole vénézuélien, la première depuis leur reprise en main du secteur, pour un montant de 500 millions de dollars.

Pour arriver à ses fins, Donald Trump devra aussi convaincre les multinationales pétrolières, dont certaines sont prudentes, voire franchement réticentes, d’investir massivement dans les infrastructures en mauvais état du Venezuela.

Delcy Rodríguez, présidente par intérim du Venezuela, a annoncé jeudi devant l’Assemblée nationale son intention de soumettre une réforme partielle de la loi sur le pétrole, sans en préciser le contenu. Cette initiative intervient dans un contexte extrêmement tendu, marqué par… pic.twitter.com/2xz2i4WvPs — InfosNation (@infosNation) January 16, 2026

Le pays dispose des plus grandes réserves du monde avec 303.221 millions de barils, selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), devant l’Arabie saoudite (267.200 millions) et l’Iran.

Toutefois, des années de mauvaise gestion et de corruption ont fait chuter la production d’un pic de plus de 3 millions de barils par jour (bj) à un plus bas historique d’un peu plus de 350.000 bj en 2020. Le pouvoir a fait des efforts pour redresser la barre et atteindre 930.000 bj en 2025, selon l’Opep. La production avoisinerait actuellement 1,2 million de bj, selon les autorités.