Venezuela: Maria Corina Machado offre la médaille de son Nobel à Donald Trump

Maria Corina Machado offre la médaille de son Nobel de la Paix à Donald Trump.

Donald Trump s’est réjoui jeudi du «geste magnifique» de l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui lui a remis la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche.

Par Le360 (avec AFP)
Le 16/01/2026 à 06h59

«Maria m’a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j’ai accompli. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria!», a écrit sur sa plateforme Truth Social le président américain, qui convoite ouvertement cette distinction.

Plus tôt dans la journée, l’opposante vénézuélienne avait annoncé avoir «offert» la médaille de son prix Nobel à Donald Trump, qui la tient à l’écart de sa stratégie pour le Venezuela.

«Il le mérite. C’était un moment très émouvant», a-t-elle déclaré lors d’un entretien à la chaîne américaine Fox News.

Le Centre Nobel de la Paix, musée situé à Oslo, a opportunément souligné sur X jeudi que les lauréats pouvaient disposer comme ils ou elles l’entendaient de la médaille dorée associée à la distinction.

Mais il a ajouté: «Une médaille peut changer de mains, mais pas le titre d’un lauréat».

Le déjeuner entre Donald Trump et Maria Corina Machado, présenté côté américain avant tout comme une rencontre de courtoisie, s’est déroulé sans accès de la presse.

Peu après la capture de Nicolas Maduro, depuis détenu aux États-Unis, le président américain avait estimé que Mme Machado, qui avait quitté clandestinement le Venezuela en décembre pour recevoir le Nobel, n’était pas qualifiée pour diriger le pays.

«Il faut la démocratie»

Elle est arrivée peu après 12H00 (17H00 GMT) à la Maison Blanche et est repartie aux alentours de 14H30.

«Je lui ai assuré que les Vénézuéliens voulaient vivre libres, dignement, dans la justice», a encore dit l’opposante. «Pour cela, il faut la démocratie», a-t-elle ajouté.

Donald Trump écarte pour l’instant l’organisation d’élections et préfère «dicter» jusqu’à nouvel ordre les décisions de l’équipe dirigeante restée en place à Caracas après la capture du président déchu par les forces spéciales américaines.

Maria Corina Machado «est vraiment une voix remarquable et courageuse pour beaucoup de Vénézuéliens», a commenté la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, pendant que la réunion était en cours.

Le président américain avait eu mercredi une «longue conversation» avec la présidente par intérim du pays d’Amérique latine, Delcy Rodriguez.

Il n’a eu que des éloges pour l’ancienne vice-présidente du dirigeant déchu, une «personne formidable», selon lui.

Delcy Rodriguez a évoqué jeudi une «réforme partielle» de la loi sur le pétrole, principale ressource du pays, dont Washington entend contrôler l’extraction et la commercialisation.

Vente de pétrole

Les forces américaines ont par ailleurs saisi jeudi matin un nouveau pétrolier sous sanctions dans les Caraïbes, le sixième en quelques semaines.

Lire aussi : Venezuela: la présidente par interim Delcy Rodriguez annonce «une nouvelle ère» après un échange avec Donald Trump

Les États-Unis ont aussi finalisé une vente de pétrole vénézuélien, la première depuis leur reprise en main du secteur, pour un montant de 500 millions de dollars.

Pour arriver à ses fins, Donald Trump devra aussi convaincre les multinationales pétrolières, dont certaines sont prudentes, voire franchement réticentes, d’investir massivement dans les infrastructures en mauvais état du Venezuela.

Le pays dispose des plus grandes réserves du monde avec 303.221 millions de barils, selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), devant l’Arabie saoudite (267.200 millions) et l’Iran.

Toutefois, des années de mauvaise gestion et de corruption ont fait chuter la production d’un pic de plus de 3 millions de barils par jour (bj) à un plus bas historique d’un peu plus de 350.000 bj en 2020. Le pouvoir a fait des efforts pour redresser la barre et atteindre 930.000 bj en 2025, selon l’Opep. La production avoisinerait actuellement 1,2 million de bj, selon les autorités.

