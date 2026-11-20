Des jeunes Palestiniens évacuent leurs foyers et leurs abris de fortune à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, suite à un ordre de l’armée israélienne leur enjoignant de quitter la zone dans le cadre d’une opération militaire, le 18 novembre 2026. AFP or licensors

Près d’un quart des enfants dans le monde vivent dans une zone de conflit, un record depuis le début des statistiques dans les années 1990, alerte l’ONG Save The Children dans un rapport publié jeudi. En 2025, 589 millions d’enfants vivaient dans des zones de guerre, contre 378 millions en 2015. Et leur part a plus que doublé, passant d’environ 10% au milieu des années 1990 à 23,4% en 2025.

Un chiffre «record», a souligné Gudrun Ostby, professeure-chercheuse à l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (PRIO) dont les données ont été reprises par l’ONG, citée dans un communiqué de presse. «Tant le nombre que la proportion d’enfants exposés aux conflits ont considérablement augmenté au fil du temps», expose Save The Children qui note que l’augmentation décrite «reflète davantage que la simple croissance de la population mondiale».

L’ONG définit une zone de conflit comme un périmètre de 50km dans lequel au moins un incident armé s’est produit lors d’une année donnée. Parmi elles figurent notamment l’Afrique subsaharienne, quelques régions du Mexique, le Yémen, l’Ukraine, la Birmanie, l’Afghanistan ou encore l’Irak et la Syrie.

L’Afrique compte le plus grand nombre d’enfants vivant dans des zones de conflit en 2025, avec environ 260 millions. En un an, de 2024 à 2025, leur taux a augmenté de 20% et aujourd’hui, 44% des enfants se trouvant dans des zones de conflit dans le monde sont Africains.

«Cette tendance reflète à la fois le nombre croissant de conflits sur le continent et des facteurs démographiques», précise le rapport. L’Afrique est le continent qui enregistre le plus fort taux de natalité au monde. Viennent ensuite l’Asie avec 177 millions d’enfants concernés, puis le continent américain avec 69 millions et le Moyen-Orient avec 67 millions.

Die Zahl der Minderjährigen, die in einem Kriegs- oder Kriegsgebiet ausharren, hat einen neuen Höchststand erreicht. Laut einer Studie von »Save the Children« waren 2025 rund 589 Millionen Kinder weltweit betroffen. Link in X-Bio. pic.twitter.com/ak9g22HRAo — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 19, 2026

Dans cette dernière région, le nombre d’enfants exposés aux conflits a particulièrement augmenté, passant de 52 millions en 2024 à 67 millions en 2025, soit 29% de plus. L’ONG estime qu’en Europe, 15 millions d’enfants vivent dans une zone de conflit, en lien notamment avec la guerre en Ukraine.

«À moins que des efforts plus importants ne soient déployés pour protéger les enfants dans les zones de conflit, les conséquences des guerres d’aujourd’hui se feront sentir pendant des décennies», a averti Gudrun Ostby.