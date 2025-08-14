Tindouf: un crime contre des enfants au nom de vacances offertes en Europe

Plusieurs associations de la diaspora marocaine en Italie ont fermement condamné l’exploitation politique d’enfants non accompagnés envoyés en Italie sous le faux prétexte de «vacances de la paix» cet été. Ces enfants ont été utilisés à des fins politiques.

Dans un communiqué relayé par Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 15 août, ces associations ont révélé que plus de 60 mineurs, présentés à tort comme des «Sahraouis», ont été acheminés depuis les camps de Tindouf en Algérie, munis de documents de voyage émis par les autorités algériennes.

Les signataires dénoncent une manipulation politique éhontée, pilotée par l’Algérie via les séparatistes du Polisario, avec la complicité de certains élus italiens. Ces derniers, implantés notamment en Toscane, dans le Latium et en Émilie-Romagne, se font les relais d’une propagande hostile à l’intégrité territoriale du Maroc. Les associations soulignent que ces enfants, en réalité algériens, sont utilisés comme des pions dans une manœuvre visant à capter davantage de soutiens financiers et politiques auprès des institutions italiennes.

Sous prétexte d’«alléger leurs souffrances» et de leur offrir une échappatoire temporaire, cette opération masque mal une réalité bien plus sombre: celle de camps illégaux et insalubres, où les droits fondamentaux – liberté de circulation, accès à l’état civil, droit au travail – sont systématiquement bafoués. Les associations rappellent que ces violations, maintes fois dénoncées au Parlement européen, s’accompagnent d’un endoctrinement des jeunes recrues, parfois enrôlées de force dans des milices et exposées à des discours extrémistes, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Enfin, les organisations interpellent les ministres italiens de l’Intérieur, des Affaires étrangères, du Travail et de la Justice, les exhortant à prendre des mesures fermes pour protéger ces mineurs et mettre un terme à cette exploitation scandaleuse. «Les réfugiés de Tindouf demeurent la seule population au monde privée de ses droits les plus élémentaires», concluent-elles, appelant à une mobilisation internationale contre ce drame humanitaire.