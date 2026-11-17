Ce montage de photos, prises le 1er novembre 2026 à Novi Sad et le 5 novembre 2026 à Belgrade, présente (de haut en bas et de gauche à droite) : Srdjan Roncevic, doyen de la faculté des sciences de l'université de Novi Sad ; Marko Djurakic, professeur à la faculté des sciences de l'université de Novi Sad ; Nikola Marovic, professeur à la faculté de technologie de l'université de Novi Sad ; Goran Anackov, professeur et chef du département de biologie et d'écologie de la faculté des sciences de l'université de Novi Sad ; Milica Golubovic, étudiante à la faculté d'architecture de l'université de Belgrade ; Ljiljana Tomovic, professeure titulaire à la faculté de biologie de l'université de Belgrade ; Gordana Tomovic, professeure à la faculté de biologie de l'université de Belgrade ; la photographe Dunja Dopsaj ; Vukasin Djinovic, étudiant à la faculté des sciences de l'université de Novi Sad ; Mileta Lukic, membre d'une assemblée citoyenne ; Strahinja Stankovic, étudiant à la faculté des sciences politiques de l'université de Belgrade ; Maja Petrovic, étudiante à la faculté des mines et de géologie de l'université de Belgrade ; Aleksa Stankovic, étudiant à la faculté de philosophie de l'université de Belgrade et photographe du mouvement ; Mila Martic, étudiante en sixième année à la faculté de médecine de l'université de Belgrade ; et Marko Lazarevic, étudiant à la faculté de médecine de l'université de Belgrade. (Photo d'Andrej ISAKOVIC / AFP). AFP or licensors

Ce tremblement de terre politique a été le dernier acte d’un mouvement antigouvernemental provoqué par l’effondrement d’un auvent en béton de la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts en 2024.

Largement imputée à la corruption, cette catastrophe a entraîné parmi les plus grandes manifestations en Serbie, depuis la chute de l’homme fort yougoslave Slobodan Milosevic en 2000.

Lors de la session inaugurale du Parlement, les élus du mouvement, pour la plupart des novices en politique, issus du milieu universitaire et qui se sont engagés à réformer en profondeur les institutions du pays, prêteront serment.

La liste étudiante a remporté la majorité absolue avec 53% des voix et 140 sièges sur 250. Le Parti progressiste serbe (SNS, droite) de l’ex-président Vucic a obtenu 103 sièges avec 39 % des voix. Les sept sièges restants ont été répartis entre plusieurs partis représentant des minorités ethniques.

«Nous nous préparons très sérieusement à tout ce qui nous attend, en étudiant les lois, les procédures parlementaires et les devoirs des députés», a déclaré à l’AFP début novembre Mirjana Nikolic, candidate sur la Liste étudiante.

Poslanici Studentske liste ulaze u Narodnu skupštinu, nakon što su ih uoči konstitutivne sednice ispratili okupljeni građani u Pionirskom parku. https://t.co/BEjdXAukk1 — Kreni-Promeni (@KPromeni) November 17, 2026

Le raz-de-marée électoral du mouvement des étudiants a déclenché plusieurs jours de célébrations dans les villes de tout le pays, et la retransmission de cette séance inaugurale devrait logiquement être largement suivie dans tout le pays.

90 jours

Une fois le Parlement investi, la nouvelle majorité aura 90 jours pour nommer un Premier ministre, présenter un programme et former un gouvernement.

Le mouvement étudiant promet de vastes réformes, notamment l’amélioration du système de santé, le renforcement de l’éducation et le doublement du budget de la défense.

Il devra également trouver un équilibre entre les liens historiques étroits du pays avec la Russie et son objectif de longue date d’adhérer à l’Union européenne, ainsi que gérer ses relations avec le Kosovo — son ancienne province dont Belgrade ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance de 2008.

🚨 EXCLUSIVE: After years of stalled membership talks, Serbia’s new reformist parliamentary majority plans to hold a referendum on joining the EU, two figures from the victorious Student List told Rapporteur. https://t.co/CuNZNJORHW https://t.co/80OFKF9Oqc — Rapporteur (@rapporteur_news) November 16, 2026

La présidente du Parlement sortant, Ana Brnabic, assurait l’intérim de la présidence du pays depuis que Vucic a écourté son deuxième mandat présidentiel en septembre pour se présenter au poste de Premier ministre.

Une fois élu, le nouveau président du Parlement continue d’assurer cet intérim, jusqu’à la convocation, avant le 27 novembre, d’une élection présidentielle qui doit se tenir avant le 27 décembre.

🇷🇸 Počele konsultacije u Skupštini Srbije pred konstituisanje novog parlamenta ▪️U Domu Narodne skupštine počele su konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta, zakazane za 17. novembar. ▪️Predsednica dosadašnjeg saziva parlamenta Ana Brnabić ranije je najavila da će na sastanku biti reči o organizaciji prve sednice 15. saziva Narodne skupštine, broju potpredsednika parlamenta i raspodeli mesta u skupštinskim odborima. ▪️Studentsku listu na konsultacijama predstavljaju Mario Reljanović i Aleksandar Čupić. — RT Balkan (@rtbalkan) November 13, 2026

Le mouvement étudiant comme le SNS devrait présenter des candidats à la présidentielle, mais Vucic ne peut plus se présenter en raison de la limite de deux mandats fixés par la Constitution.